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港4月通脹放緩至1.1% 低於市場預期

統計處公布，今年四月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.1%，較三月份的相應升幅2.0%為低。按年升幅較低主要是政府今年四月提供差餉寬減，而年三月份則沒有此項寬減。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為0.9%，亦較三月份1.0%為低。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在四月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升20.8%）、外出用膳及外賣（上升3.1%）、雜項服務（上升2.2%）、交通（上升1.8%）、雜項物品（上升1.1%）、住屋（上升1.0%），以及衣履（上升0.6%）。

另外，月內綜合消費物價指數錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌9.3%）、耐用物品（下跌0.8%），以及基本食品（下跌0.4%）。

政府發言人表示，四月基本消費物價通脹率維持輕微。雖然外出用膳及外賣價格的升幅較快，基本食品價格微跌。能源相關項目的價格顯著下降。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會隨着經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性。

 

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