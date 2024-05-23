惠譽指，市場對儲蓄型產品的需求依然旺盛的大環境下，放寬代理限制有助於壽險企業提高保費增長。2022年以來，銀保渠道對保費增長的貢獻度不斷提升，未來有望繼續成為新業務的主要驅動力。去年銀行郵政代理渠道總保費增長按年增14.4%，上市保險集團旗下的壽險企銀保渠道保費增幅達8%至38%，高於個人代理渠道保費6.2%的增幅。

惠譽認為，在放寬銀行保險合作的限制性規定之後，品牌聲譽好且與銀行各地分支行及網點保持更深合作關係的大型險企，將在進一步拓展銀保業務方面更具優勢。2023年8月，監管當局要求壽險公司須向監管機構報送費用假設、費用結構，並列示佣金上限，實際佣金率不得高於備案佣金水平（俗稱「報行合一」），降低品牌認可度較低、對嚴重依賴銀保渠道的小型險企競爭力。

今年開門紅銷售期間，多數大型壽險的銀保渠道期交保費按年下降，在銀保渠道比重較高的部分銀行系壽險公司更明顯。惠譽指主要原因是去年市場預期因為市場利率下降，監管當局將降低保險產品的預定利率，帶動當時市場對終身壽險產品需求強勁。

不過惠譽認為，未來銀保渠道對新業務價值的貢獻度有望繼續上升，因為在內地銀行低利率，險企的儲蓄型產品較銀行產品仍具有吸引力，加上險企實行代理人改革，代理人數量繼續下降。

惠譽指，在2023年銀保渠道業務擴張的帶動下，上市壽險企的新業務價值強勁增長，隨著銀保業務利潤率在2023年第四季度提升並在2024年第一季繼續上升，險企將持續專注於通過銀行渠道開展更高價值的業務。2023年銀郵代理渠道首年期交保費收入增長32%、躉交保費下降8%，證明銀保渠道已向高價值渠道業務轉型。為保單持有人提供具有差異化特色的產品及服務、為銀行銷售團隊提供培訓以及加強產品的多元化程度，是險企銀保業務實現健康增長的關鍵因素。

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