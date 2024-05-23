小米（1810）公布，首季純利按年跌0.5%至41.8億元（人民幣，下同），經調整淨利潤增長100.8%至65億元，創歷史新高，總收入升27%至755億元。
季內整體毛利率達到22.3%，按年提升2.8個百分點。分業務來看，智能手機業務毛利率為14.8%，提升3.6個百分點；IoT與生活消費產品業務毛利率為19.9%，升4.1個百分點；互聯網業務毛利率74.2%， 升1.9個百分點。
集團正式發布首款智能電動汽車Xiaomi SU7系列，並收獲強勁的訂單需求。截至4月底， Xiaomi SU7系列累計鎖單量達到88,063輛。截至5月15日，Xiaomi SU7系列累計交付新車達到10,000輛，目標於6月，Xiaomi SU7系列單月新車交付量超過10,000輛。
在銷售服務網絡建設方面，集團計劃到2024年年底，小米汽車的銷售服務網絡將達到219家銷售門店，覆蓋46個城市；143家服務中心，覆蓋86個城市，基本覆蓋中國大陸地區所有省份。
截至3月31日，集團現金儲備為1273億元，按年增34.7%，今年以來股票回購金額達22.5億港元， 超過2023年購回股份的總價值。
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