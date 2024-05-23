往績記錄期間，優博的收入主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。根據F&S報告，於後段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品製造商中，優博於2023年在銷售收益方面排名全球第三，市場份額約為8.4%。

財務方面，優博自2021年起持續盈利，但溢利自2022年起持續減少，2021年至2023年的年内溢利分別爲2639.6萬元、2179.8萬元、503.8萬元；同期收益分別爲2.03億元、2.57億元、1.89億元；毛利率分別為42.7%、39.6%、38.1%。公司解釋2023年溢利減少是由於營運開支維持穩定的情況下收入減少、毛利減少，而主要原因是因地緣政治局勢緊張及全球宏觀經濟低迷等因素所導致的需求暫時放緩，料不會帶來長期影響。

優博控股曾先後5次向港交所GEM板遞交過上市申請，分別於2022年4月28日、2022年11月1日，2023年3月21日、2023年9月22日、2024年3月25日。

其他報道

聯想：料AI個人電腦出貨量比例將由單位數增至約六成

微博首季少賺50.8%

小米首季經調整盈利倍升至65億人幣

網易上季經調整純利按年升12.5%至85億元人幣 息0.99美元

瑞幸擬引入新投資者

蒙古能源不服蒙古稅務局追稅4億 上訴調查後變追9.3億

惠譽：內地取消銀行代理壽險公司限制有利大型內險

DYNAM JAPAN去年多賺87% 末期息2.5日圓

內房金輝控股爆升近83% 公司︰已結清所有公開市場信用類債券

全日沽空金額增9% 盈富沽空增5%

港4月通脹放緩至1.1% 低於市場預期

萬科10隻境內債齊回升 「22萬科07」彈8%

人幣貶值 A股港股見逾一周低 恒指跌326點 跌第3日 阿里跌5.2%

汽車街今起招股 一手入場費2263元

和記港口信託伙北部灣港集團 加強桂港兩地港口及物流合作

李澤鉅：長實回購股份也是間接在港投資 港樓有剛性需求

阿里擬發可轉債 集資50億美元

GUM：截止4月底港強積金市場總資產升0.1%

忠意保險在港推藝術品保險方案 數碼化簡化核保及收藏品管理

摩通戴蒙：美國可能「硬著陸」 利率仍可能「小幅上漲」

A股午後續弱 滬深三大指數跌逾1%

積金局證金記未為980名僱員繳交2、3月強積金供款

彭博社：散戶押注港股升勢將逆轉 港股ETF本季資金流出急增

花旗據報減少租用新加坡辦公空間