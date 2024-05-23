從事工程塑膠鑄件精密製造的後段半導體傳輸介質製造商優博控股周三通過港交所（0388）GEM板上市聆訊，是GEM板3年來首次有公司通過上市聆訊；越秀融資為其獨家保薦人。
往績記錄期間，優博的收入主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。根據F&S報告，於後段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品製造商中，優博於2023年在銷售收益方面排名全球第三，市場份額約為8.4%。
財務方面，優博自2021年起持續盈利，但溢利自2022年起持續減少，2021年至2023年的年内溢利分別爲2639.6萬元、2179.8萬元、503.8萬元；同期收益分別爲2.03億元、2.57億元、1.89億元；毛利率分別為42.7%、39.6%、38.1%。公司解釋2023年溢利減少是由於營運開支維持穩定的情況下收入減少、毛利減少，而主要原因是因地緣政治局勢緊張及全球宏觀經濟低迷等因素所導致的需求暫時放緩，料不會帶來長期影響。
優博控股曾先後5次向港交所GEM板遞交過上市申請，分別於2022年4月28日、2022年11月1日，2023年3月21日、2023年9月22日、2024年3月25日。
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