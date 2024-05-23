房產交易和服務平台貝殼（2423）（美：BEKE）公布，截至2024年3月底的首季淨利潤為4.32億元人民幣（下同）（6000萬美元），勝市場預期的3.975億元，但較2023年度首季的27.5億元（4億美元），按年跌84.3%﹔經調整淨利潤為13.92億元（1.93億美元），亦遠超市場預期的10.32億元，但較2023年度首季的35.61億元（5.19億美元），按年跌60.91%。
貝殼首季淨收入為人民幣164億元（23億美元），按年雖然下降19.2%，但較市場預期的162.73億元高﹔首季毛利率達到25.2%，按年跌6.1個百分點；首季總交易額為62.99億元（872億美元），按年下降35.2%。存量房交易的總交易額為45.32億元（628億美元），按年下降31.8%。
首季新房交易的總交易額為15.18億元（210億美元），按年下降45.4%。家裝家居的總交易額為34億元（5億美元），按年增加26.1%。新興業務及其他的總交易額為215億元（30億美元），按年下降19.3%。
截至首季末門店數量為44,216家，較上年同期增加7.1%。截至2024年3月31日活躍門店數量為42,593家，較上年同期增加7.5%。
截至首季末經紀人數量為44.2705萬名，較上年同期增加1.6%。截至2024年3月31日活躍經紀人數量為39.9159萬名，較上年同期減少3%。2024年第一季度的移動月活躍用戶數量平均為4,770萬名，而2023年同期為4,540萬名。
貝殼執行董事兼首席財務官徐濤表示，第一季度房地產市場按年有所下降，主要因為去年年初疫情積壓式需求釋放的高基數影響。但與常態化第一季度市場表現相比，今年第一季度二手市場表現比較穩健。
面對多變的市場環境，公司積極推進「一體三翼」戰略，第一季度家裝家居、房屋租賃服務、新興業務及其他的收入同比增長112.9%，佔比進一步提升至35%，相比2023年同期大幅提升21.7個百分點。家裝家居業務收入規模達到24億元，按年增長71.1%。房屋租賃服務收入達到26億，同比增長189.3%。
其他報道
網易上季經調整純利按年升12.5%至85億元人幣 息0.99美元
內房金輝控股爆升近83% 公司︰已結清所有公開市場信用類債券
人幣貶值 A股港股見逾一周低 恒指跌326點 跌第3日 阿里跌5.2%