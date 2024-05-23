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置地首季香港寫字樓空置率微跌至7.1%

置地控股公布今年首季度經營數據顯示，季內的基礎盈利水平與去年度同期一致，來自投資及發展物業業部門的貢獻按年比大致相若。投資物業部門受惠於區內貴價零售物業及新加坡的寫字樓租務有較佳表現，抵銷季內香港寫字樓較低的貢獻所造成的影響。

該集團指，在香港方面，受到環球金融市場不明朗影響，影響到寫字樓租務。旗下中環寫字樓組合雖然空置率上升，但是繼續比市場表現領先，其季結的空置率由7.4%，略跌至7.1%。按承租作為基礎計算，空置率則達6.6%，比2023年底的6.8%為低。相比中環甲級寫字樓在今年首季的空置率達10.6%。

續租季內的走勢仍然負面，但是有若干租戶在今年內租約到期時，已經重新長期續租，季內整個組合共有7%租約到期。中環置地廣場的零售組合的表現相對去年有改進，租戶銷售超過去年同期，續租的底租則表現溫和及正面，空置率只有1.8%。 

至於北京、澳門的CENTRAL奢華零售商場整體表現穩定，北京的WF CENTRAL的較佳銷售表現，抵銷了澳門的零售部門表現放慢帶來的影響。集團位於新加坡的租務續租表現持續正面，與求過於供有關，空置率只有2%，比去年底略增0.1個百分點。

受到內房銷售惡化影響，置地季內錄得的合約銷售按年下跌36%至2.62億美元，其料全年銷售會較去年為少。季內集團的負債率約16%，可動用流動性資金約31億美元。

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