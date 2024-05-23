該集團指，在香港方面，受到環球金融市場不明朗影響，影響到寫字樓租務。旗下中環寫字樓組合雖然空置率上升，但是繼續比市場表現領先，其季結的空置率由7.4%，略跌至7.1%。按承租作為基礎計算，空置率則達6.6%，比2023年底的6.8%為低。相比中環甲級寫字樓在今年首季的空置率達10.6%。

續租季內的走勢仍然負面，但是有若干租戶在今年內租約到期時，已經重新長期續租，季內整個組合共有7%租約到期。中環置地廣場的零售組合的表現相對去年有改進，租戶銷售超過去年同期，續租的底租則表現溫和及正面，空置率只有1.8%。

至於北京、澳門的CENTRAL奢華零售商場整體表現穩定，北京的WF CENTRAL的較佳銷售表現，抵銷了澳門的零售部門表現放慢帶來的影響。集團位於新加坡的租務續租表現持續正面，與求過於供有關，空置率只有2%，比去年底略增0.1個百分點。

受到內房銷售惡化影響，置地季內錄得的合約銷售按年下跌36%至2.62億美元，其料全年銷售會較去年為少。季內集團的負債率約16%，可動用流動性資金約31億美元。

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