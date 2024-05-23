文章日期：2024年5月23日 19:43
由中國聯塑 （2128） 分拆、跨境電商供應鏈解決方案提供商易達雲（EDA）集團（2505）今日截止招股，根據最新市場數據，易達雲孖展錄得24.06億元，超額認購79.55倍。
易達雲集團預計每股發售價介乎2.28元至3.06元，按發售股份近9800萬股計，最高集資額約2.99億元，獨家保薦人為招銀國際。
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