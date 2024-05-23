集團指，管理層發現內地及香港的高性能數據中心服務市場表現強勁且不斷增長。中國政府一貫支持技術驅動發展和數字經濟增長，支持「新型基礎設施建設」概念，其中包括大型數據中心、人工智能及工業互聯網等，此外新成立的國家數據局將負責協調及推動數字中國的發展，故為把握這一趨勢，集團計劃將業務組合多元化，運營智能數據中心。

初步戰略包括提供主機代管及託管服務，以及與主要公共雲建立直接專用連接。此舉將使雲服務提供商能夠在其主要市場進行無縫擴展，並使企業能夠在靠近著名公共雲互聯節點的地方部署其混合雲。

作為發展的第一階段，集團計劃建設首間自有數據中心。預期該數據中心將配備伺服器硬件、數據存儲系統、雲端運算平台、網絡基礎設施及監控系統等，而集團將於收購事項完成後不時落實及升級。

在實施上述初步戰略後，集團將繼續檢討其業務表現。下階段發展中，集團將進一步擴增服務範疇，並於適當之時增設數據中心和設施來擴大業務等。

此外，作為數據中心業務發展規劃的一部分，集團預計將投入資源招募必要的人才及或聘請第三方顧問來履行不同職能，如系統工程、網絡管理、數據庫管理及合規等。

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