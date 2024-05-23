新濠國際（0200）主席何猷龍的家族辦公室黑桃資本，以研討會講者身分參加在澳門舉行的BEYOND財富峰會。該峰會匯聚來自世界各地150多個家族辦公室，旨在為具影響力的家族建立更深層次的聯繫，本著擔負起社會責任促進可持續增長、傳統承傳和慈善事業。
黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉受邀擔任環球投資研討會的其中一位主要講者。他與其他演講嘉賓，包括來自阿里巴巴（9988）主席蔡崇信的家族辦公室Blue Pool Capital，和巴西持有Votorantim Group，並與新加坡淡馬錫及與加拿大養老計劃CPP有合作關係的的Ermirio de Moraes家族之辦公室，和家族投資機構代表，就最新投資主題、應對市場波動和剖析商業週期等多個主題分享了他們的觀點。
黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉表示，很榮幸能夠參與這項家族辦公室盛事。坊間普遍認為家族辦公室等同於單純的財富管理。事實上，多年以來這項職能早已從作為高淨值人士的私人理財功能演變為一股推動改變、打造更美好將來的力量。令人鼓舞的是，大家對家族辦公室的興趣日益濃厚，黑桃資本很高興看到 BEYOND Expo聯合創始人賀建東將這項鼓舞人心的活動帶到澳門。
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