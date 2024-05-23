新風天域集團宣布，已完成收購腫瘤醫療機構香港綜合腫瘤中心，是次收購為集團近年在香港重要的醫療收購項目之一，將壯大新風醫療在大灣區，以至全國的醫療布局規模，惟未有透露是次收購所涉金額。
收購完成後，新風天域旗下的大灣區醫療板塊包括希愈醫療、深圳新風和睦家醫院、廣州和睦家醫院及香港綜合腫瘤中心，將會組成「新風大灣區醫療」，形成一個大灣區跨境醫療保健生態系統。
新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示，鑑於內地對高品質癌症醫療的長期增長需求，很感激是次可找到既是行業領導者，又與集團有共同理念的合作夥伴，期望雙方可以相互融合互補，並結合內地及香港的醫療優勢，在大灣區提供專業高質素的癌症治療一站式服務。
新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠指出，集團期望透過旗下大灣區醫療板塊的協同效應，在大灣區構建一個能夠滿足患者多樣化需求的跨境醫療生態系統，讓區內患者在同一個醫療系統內獲得多種服務，在這個醫療系統下，內地及香港患者可因應個人的治療需要，選擇在內地或香港進行治療。
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