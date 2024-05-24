道瓊斯工業平均指數收跌605點，跌幅1.53%，報39065點。標普500指數收跌39點，跌幅0.74%，報5267點。納斯達克綜合指數收跌65點，或0.39%，報16736點。

道指成份股全跌。波音跌7.55%，報172.21美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累92點，而默沙東跌0.01%，報131.09元，拖累道指0.066點。

科技股方面，蘋果收市報186.88元，跌2.1%，谷歌母公司Alphabet收市報173.55元，跌1.6%，亞馬遜收市報181.05元，跌1.13%，Facebook收市報465.78元，跌0.42%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.08%，報521點。德國DAX指數收漲0.06%，報18691點；法國CAC 40指數漲0.13%，報8102點；英國富時100指數收跌0.38%，報8339點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.72%，報6386點。

美國2年期債息曾升最多1.76%，是4月25日後最大升幅，當日升幅為1.98%。高見4.9546厘，是5月2日4.9727厘後最高。收市，升1.36%報4.9353厘，是5月1日後收市新高，當日報4.9602厘。連升2日，累計升0.1067厘，對上一次連升2日是5月17日。

美國10年期債息曾升最多1.69%，是4月25日後最大升幅，當日升幅為2.01%。高見4.4964厘，是5月14日4.5279厘後最高。收市升1.24%，報4.4767厘，是5月13日後收市新高，當日報4.4865厘。連升2日，累計升0.0648厘，對上一次連升2日是5月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月17日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至46.976基點，是3月12日48.635基點後最闊。收市跌2.96%，報46.281點，是2023年12月26日後收市新低，當日報-46.378點。連跌4日，累計跌5.597點，對上一次連跌4日是4月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月13日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至91.923基點，是5月14日87.372基點後最窄。收市報93.958基點，是5月13日後收市新高，當日報92.66基點。

金龍指數曾跌最多4.01%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為4.59%。低見6367.26點，是5月1日6151.47點後最低。收市報6386.74點，是5月1日後收市新低，當日報6196.49點。連跌4日，累計跌594.84點，對上一次連跌4日是4月17日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是4月15日。

道指曾跌最多1.63%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見39025.51點，是5月9日38988.85點後最低。收市報39065.26點，是5月8日後收市新低，當日報39056.39點。連跌2日，累計跌807.73點，對上一次連跌2日是4月25日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月9日。

標指曾升最多0.66%，高見5341.88點，創紀錄新高，其後倒跌最多0.94%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.58%。低見5256.93點，是5月14日5217.98點後最低。收市報5267.84點，是5月14日後收市新低，當日報5246.68點。連跌2日，累計跌53.57點，對上一次連跌2日是5月1日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月13日。

納指曾升最多1.16%，是5月15日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見16996.38點，創紀錄新高。納指曾跌最多0.73%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見16678.37點，是5月17日16613.84點後最低。收市報16736.03點，是5月17日後收市新低，當日報16685.97點。連跌2日，累計跌96.6點，對上一次連跌2日是5月17日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月17日。

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