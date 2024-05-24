個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.9%，折合報377.13元；阿里巴巴（9988）跌2.27%，折合報78.9元；匯控（0005）跌0.92%，折合報68.4元；建行（0939）跌1.5%，折合報5.7元。

道期現升0.03%；標期現升0.1%；納期現升0.09%。日本東證指數現跌0.79%；韓國KOSPI指數現跌1.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.93%。

VIX指數隔晚升3.9%或0.48點，報12.77點。

紐油現跌0.11%或0.09美元，報76.78美元；布油現跌0.09%或0.07美元，報81.28美元；金價現升0.01%或0.41美元，報2329.68美元；LME 銅期貨隔晚跌0.01%或1.5美元，報10417.5美元。比特幣現升0.31%或211.72美元，報67965.13美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0157厘，報4.461厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，利記（0637）、萬邦投資（0158）、同道獵聘（6100）。康臣葯業（1681）公布特別股息。

盛禾生物（2898）上市，定價13.5元。

阿里（9988）宣布發行45億美元可換股優先票據。阿里巴巴蔡崇信及吳泳銘給股東信：視自己為初創企業。

馬可數字科技（1942）7000萬收購觀塘工廈單位，擬建智能數據中心。

港交所（0388）下月設定息及貨幣諮詢小組，聯席主管蘇盈盈任主席。

貝殼（2423）首季淨利潤4.3億勝市場預期，新房交易總額跌45%。

嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損收窄至4.6億人幣。

網易（9999）上季經調整純利按年升12.5%至85億元人幣，息0.099美元。大摩下調網易評級至「與大市同步」，目標價降17%至100美元。

聯想（0992）：料AI個人電腦出貨量比例將由單位數增至約六成。

微博（9898）首季少賺50.8%。

小米（1810）首季經調整盈利倍升至65億人幣。

蒙古能源（0276）不服蒙古稅務局追稅4億，上訴調查後變追9.3億。

DYNAM JAPAN（6889）去年多賺87%，末期息2.5日圓。

內房金輝控股（9993）爆升近83%，公司︰已結清所有公開市場信用類債券。

萬科（2202）10隻境內債齊回升，「22萬科07」彈8%。

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