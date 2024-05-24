恒指今早低開126點或0.68%，報18742點，大市成交金額61億元；國指今早低開41點或0.62%，報6660點。恒生科技指數開市報3865點，跌0.8%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.49%，下跌為10.57%，無升跌為85.92%。