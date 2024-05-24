恒指今早低開126點或0.68%，報18742點，大市成交金額61億元；國指今早低開41點或0.62%，報6660點。恒生科技指數開市報3865點，跌0.8%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.49%，下跌為10.57%，無升跌為85.92%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。網易（9999）、中海油（0883）、九龍倉置業（1997）貢獻恒指較多。
藍籌8隻升，65隻下跌，9隻無升跌。網易（9999）升3.25%，報146.1元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌3.51%，報27.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報146.1元，升3.25%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報106.9元，跌10.77%。
恒指續低於10天線(19174.6點)，下試20天線(18639.2點)。科指續低於20天線(3917.51點)，下試250天線(3785.18點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）無成交，報0.157元。萬邦投資（0158）無成交，報70元。同道獵聘（6100）開市報3元，跌0.33%。康臣葯業（1681）最快今公布特別股息。開市報6.76元，跌1.02%。
盛禾生物（2898）上市，定價13.5元。開市報14.46元，升7.11%。
阿里（9988）宣布發行45億美元可換股優先票據。阿里巴巴蔡崇信及吳泳銘給股東信：視自己為初創企業。開市報78.45元，跌0.25%。
馬可數字科技（1942）7000萬收購觀塘工廈單位，擬建智能數據中心。開市報1.48元，升9.63%。
港交所（0388）下月設定息及貨幣諮詢小組，聯席主管蘇盈盈任主席。開市報275.6元，跌0.79%。
貝殼（2423）首季淨利潤4.3億勝市場預期，新房交易總額跌45%。開市報46元，跌6.98%。
嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損收窄至4.6億人幣。開市報106.9元，跌10.77%。
網易（9999）上季經調整純利按年升12.5%至85億元人幣，息0.099美元。大摩下調網易評級至「與大市同步」，目標價降17%至100美元。開市報146.1元，升3.25%。
聯想（0992）：料AI個人電腦出貨量比例將由單位數增至約六成。開市報11.08元，跌2.12%。
微博（9898）首季少賺50.8%。無成交，報71.75元。
小米（1810）首季經調整盈利倍升至65億人幣。開市報18.92元，跌0.11%。
蒙古能源（0276）不服蒙古稅務局追稅4億，上訴調查後變追9.3億。無成交，報0.6元。
DYNAM JAPAN（6889）去年多賺87%，末期息2.5日圓。無成交，報4.16元。
內房金輝控股（9993）爆升近83%，公司︰已結清所有公開市場信用類債券。開市報3.84元，跌4%。
萬科（2202）10隻境內債齊回升，「22萬科07」彈8%。開市報6.83元，升0.15%。
破頂股包括，大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.32元，開市報2.32元，升6.42%；漢思能源（0554）創52周高，見0.425元，開市報0.425元，升6.25%。
異動股
上升異動股，包括，順泰控股（1335）開市報0.154元，升14.93%；彩生活（1778）開市報0.31元，升14.81%；嘉藝控股（1025）開市報0.082元，升13.89%；恒益控股（1894）開市報0.075元，升13.64%；寶新金融（1282）開市報0.205元，升12.64%；中國蜀塔（8623）開市報0.039元，升11.43%；中亞烯谷集團（0063）開市報0.102元，升9.68%；馬可數字科技（1942）開市報1.48元，升9.63%；盛禾生物（2898）開市報14.46元，升7.11%；天潤雲（2167）開市報2.5元，升6.84%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報106.9元，跌10.77%；裕田中國（0313）開市報0.011元，跌8.33%；貝殼－Ｗ（2423）開市報46元，跌6.98%；利基控股（0240）開市報1.03元，跌6.36%；上海証大（0755）開市報0.016元，跌5.88%；品創控股（8066）開市報0.033元，跌5.71%；蔚來（9866）開市報37.9元，跌5.13%；萬物雲（2602）開市報25元，跌4.58%。
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