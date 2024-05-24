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花旗上調小米目標價 小米曾挫逾5% 見1個月最大跌幅

小米（1810）昨公布業績，花旗發表報告指，小米首季業績好於預期，主要得益於強勁的物聯網業務毛利率和電動汽車業務虧損的減少。調升小米目標價從21.9港元升至22.4元，並上調今明兩年電動汽車出貨量及毛利率預估。

小米曾跌最多5.6%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為5.62%。低見17.88元，是5月8日17.84元後最低。現報18.4元，跌2.85%。連跌2日，累計跌1.04元，對上一次連跌2日是5月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月21日。

花旗報告指，預計物聯網業務毛利率、海外互聯網業務收入和電動汽車銷售/毛利率將成為提振小米今年利潤的積極因素。智能電話出貨量保持在預期軌道上，但平均售價可能受到產品結構向新興市場轉變的影響。

將2024/25/26年的電動汽車出貨量預估分別上調至12萬輛/23萬輛/30萬輛，電動汽車毛利率分別調至8.2%/11.3%/11.9%。

花旗上個月對小米2024-2026年電動汽車出貨量預估分別為10萬輛、20萬輛和28萬輛，毛利率預估為6%、9%和12%。

 

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