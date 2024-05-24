港元現報7.8101元貶值8點子，曾貶值最多9點子，報7.8102元，亦曾升值最多11點子，報7.8082元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.29點子至4.0381%，是2024年5月21日後最高；1星期HIBOR升0.11點子至4.30619%，是5月3日後最高；2星期HIBOR跌1.54點子至4.43857%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.1點子至4.77274%；6個月期HIBOR升0.05點子至4.85179%，是1月10日後最高；12個月期HIBOR升0.21點子至4.99333%，是1月3日後最高。

美元指數現報105.103貶值0.005點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43664%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9457%，連續5日收窄，利差是2024年4月04日後最窄，當日差距為-0.9279%。

對上一次連續5日收窄，是2024年3月25日，當日利差報-0.612%。

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