雖然金融業監理局(Finra)會員關係和教育主管 Kayte Toczylowski表示「沒有規定要求註冊人員每周在辦公室工作五天」，不過，花旗、匯豐和巴克萊銀行要求更多員工每周進辦公室工作五天。
彭博社報道指，花旗要求大約600名之前有資格遠距工作的美國員工每周到辦公室上班五天。即便如此，大多數員工仍可以繼續混合工作模式，每周最多可在辦公室以外工作兩天。
匯豐美國和美洲地區人力資源主管Mabel Rius表示，法規變化影響該行在紐約約530名員工，約佔該市員工的一半，該行正與他們討論選項。Rius表示，該公司正試圖讓盡可能多的人保留在家工作的選項。匯豐美國及美洲行政總裁先前表示，可以避免所有員工都得每周進辦公室工作五天。
而早前有報指考慮要求部分員工每周進辦公室工作五天的巴克萊，亦在備忘錄中表示，從6月1日開始，將要求全球數千名投行員工每周在辦公室工作五天或出差拜訪客戶。該公司表示，在宣布這項舉措之際，適逢「新的監管政策」。該行投資銀行業務全球聯席主管Cathal Deasy和Taylor Wright表示，「大家一起在辦公室，可以帶動創新、協作和更強大的文化」，集團負責人可以酌情允許在需要時偶爾進行彈性工作。
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