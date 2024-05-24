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打工仔5月強積金人均賺8600元 首5個月收益約1.4萬元

據積金評級統計，以截至5月21日的「積金評級所有基金表現指數」計算，強積金5月迄今投資收益約4.02%，預計年初迄今回報約為6.33%，將是強積金自2017年5月以來的最佳首5個月投資表現。

以港元計算，4.02%的回報相當於約408億元的投資收益，即475萬名強積金成員平均收益約8600 元，今年迄今的投資收益約664億元，即每名打工仔平均收益約14000元。

目前所有資產類別在5月份均綠得正回報，當中中港股票基金回報約7.59%，預計將連續第2個月高踞強積金資產類別表現排行榜榜首，並將是中港股票基金2024年連續第 4 個月獲得正回報。

在計入強積金供款後，目前估算5月底的強積金總資產約為1.23萬億元（比4月底增加約448億元，今年迄今增加約888億元），即強積金成員平均賬戶結餘約258,700港元，較4月底增加約 9400元，年初至今增加約18700元。

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