Bostic表示，「2024年第一季度通脹率基本上在整固」，「最近的數據表明，或許我們已經度過了那個階段，通脹率繼續回到邁向2%之路，但進展緩慢」，「隨著通脹上升，顯然我們將不得不調整利率、政策利率，任何有負債的人都想要鎖定低成本債務」。

不過他提到，由於經濟中這麼多債務曾以更低利率進行再融資，聯儲局主要貨幣政策工具的影響被弱化。

Bostic曾表示，到年底，央行將可以開始降低利率，但不太可能在第四季度之前。Bostic暗示，一旦聯儲局開始減息，他會不願意改變方向，因為這會給經濟帶來不確定性。

他表示，「我認為有個非常重要的目標是，只朝著一個方向前進 —— 所以不要減息，然後被迫加息，再減息，再加息 —— 因為我認為這會帶來政策不確定性」。

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