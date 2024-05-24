moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

人民幣續貶 A股港股齊見三周低 恒指半日跌239點

美股隔晚急挫，亞股今早跟跌，聯儲局官員稱降通脹未收效，強化必要持續高息，美債息上升，利率期貨預期12月減息為54%。人民幣連續第7日貶值，離岸人民幣曾貶值至7.2603元，是4月29日7.2694元後最弱；在岸人民幣價貶值至7.2456元，是2024年4月29日7.247元後最弱。上證、滬深300指數亦觸及逾三周低點。恒指、國指連跌4日，見逾兩周低，科指見三周低。

恒指今早低開126點，高位跌0.8點，低位跌296點，高低波幅296點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.07%，下跌為37.26%，無升跌為46.65%。

恒指半日跌239點或1.27%，報18629點，大市成交金額731億元；國指跌86點或1.29%，報6615點。恒生科技指數收報3822點，跌1.89%。

藍籌股成交金額336.04億元，佔大市成交45.96%；科指成份股成交金額175.31億元，佔大市成交23.98%；國指成份股成交金額304.54億元，佔大市成交41.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.97%，至71.02億元，佔大市成交9.71%。牛熊證成交金額33.37億元，減少41.06%；窩輪成交金額37.65億元，減少15.95%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、中移動（0941）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，72隻下跌，1隻無升跌。華潤電力（0836）升2.78%，收報22.15元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌7.54%，收報26.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報144.3元，升1.98%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報107.2元，跌10.52%。

恒指曾跌20天線(18633.54點)。科指跌穿20天線(3915.38點)，下試250天線(3785.01點)。

北水南下合計淨流入20.03億元，較上日減少42.93%，連續第7日流入，累計流入200.59億元。

花旗上調小米（1810）目標價 小米曾挫逾5% 見1個月最大跌幅。收報18.26元，跌3.59%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）收報0.157元，無升跌。萬邦投資（0158）收報70元，無升跌。同道獵聘（6100）收報2.92元，跌2.99%。康臣葯業（1681）最快今公布特別股息。收報7元，升2.49%。

盛禾生物（2898）上市，定價13.5元。收報15元，升11.11%。

阿里（9988）宣布發行45億美元可換股優先票據。阿里巴巴蔡崇信及吳泳銘給股東信：視自己為初創企業。收報78.4元，跌0.32%。

馬可數字科技（1942）7000萬收購觀塘工廈單位，擬建智能數據中心。收報1.48元，升9.63%。

港交所（0388）下月設定息及貨幣諮詢小組，聯席主管蘇盈盈任主席。收報274.8元，跌1.08%。

貝殼（2423）首季淨利潤4.3億勝市場預期，新房交易總額跌45%。收報44.25元，跌10.52%。

嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損收窄至4.6億人幣。收報107.2元，跌10.52%。

網易（9999）上季經調整純利按年升12.5%至85億元人幣，息0.099美元。大摩下調網易評級至「與大市同步」，目標價降17%至100美元。收報144.3元，升1.98%。

聯想（0992）：料AI個人電腦出貨量比例將由單位數增至約六成。收報11.1元，跌1.94%。

微博（9898）首季少賺50.8%。收報67.7元，跌5.64%。

小米（1810）首季經調整盈利倍升至65億人幣。收報18.26元，跌3.59%。

蒙古能源（0276）不服蒙古稅務局追稅4億，上訴調查後變追9.3億。收報0.75元，升25%。

DYNAM JAPAN（6889）去年多賺87%，末期息2.5日圓。收報4.04元，跌2.88%。

內房金輝控股（9993）爆升近83%，公司︰已結清所有公開市場信用類債券。收報3.33元，跌16.75%。

萬科（2202）10隻境內債齊回升，「22萬科07」彈8%。收報6.33元，跌7.18%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見9.54元，收報9.45元，升5.35%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.32元，收報2.19元，升0.46%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8825.15元，收報8825.15元，升0.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1116.25元，收報1116.15元，無升跌；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1080元，收報1078元，跌0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.75元，收報1055.4元，無升跌；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.808元，收報3.808元，升0.21%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.385元，收報9.31元，跌0.32%；華潤電力（0836）創52周高，見22.3元，收報22.15元，升2.78%；中國電力（2380）創52周高，見3.75元，收報3.66元，升3.1%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.435元，收報0.42元，升2.44%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.68元，收報8.5元，升2.91%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見56.3元，收報55.75元，升0.72%；漢思能源（0554）創52周高，見0.43元，收報0.35元，跌12.5%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升3.49%；雅視光學（1120）創52周高，見1元，收報1元，升16.28%。

破頂指數成份股包括，華潤電力（0836）創52周高，見22.3元，收報22.15元，升2.78%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括太平洋網絡（0543）低見0.355元，收報0.355元，跌6.58%；萬順集團控股（1746）低見0.12元，收報0.12元，跌9.77%；凱萊英（6821）低見56.15元，收報56.15元，跌3.52%；東莞農商銀行（9889）低見6.06元，收報6.39元，跌1.69%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，理想（2015）低見76.8元，收報78.65元，跌0.32%；富臨（1443）低見0.142元，收報0.142元，跌2.07%；恒隆地產（0101）低見7.64元，收報7.64元，跌4.26%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.037元，跌2.63%；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1元，跌0.99%；文化傳信（0343）低見0.202元，收報0.202元，跌5.61%；東風集團股份（0489）低見2.67元，收報2.69元，跌2.18%；康哲藥業（0867）低見6.51元，收報6.65元，跌1.77%；偉俊集團控股（1013）低見0.13元，收報0.131元，升0.77%；新確科技（1063）低見0.112元，收報0.117元，跌4.1%。

異動股

上升異動股，包括，東方匯財證券（8001）創52周高，見0.42元，收報0.375元，升51.21%；滄港鐵路（2169）收報1.2元，升30.43%；南粵控股（1058）收報0.325元，升27.45%；南華金融（0619）收報0.375元，升27.12%；遠見控股（0862）收報0.038元，升26.67%；蒙古能源（0276）收報0.75元，升25%；鼎立資本（0356）收報0.073元，升23.73%；森浩集團（8285）收報0.031元，升19.23%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.196元，升18.07%；方圓生活服務（9978）收報0.128元，升17.43%。

下跌異動股，包括，康方生物（9926）見52周低26.45元，收報34.5元，跌28.2%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.03元，跌21.05%；海納星空科技（8297）見52周低0.071元，收報0.088元，跌20.72%；信能低碳（0145）收報0.59元，跌18.06%；巨匠建設（1459）收報0.28元，跌17.65%；照現生態國際控股（8245）收報0.024元，跌17.24%；梧桐國際（0613）收報0.27元，跌16.92%；金輝控股（9993）收報3.33元，跌16.75%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.26元，跌14.75%；透雲生物（1332）收報0.18元，跌14.29%；陽光１００中國（2608）收報0.037元，跌13.95%。

其他報道

聯儲局Bostic：降通脹未收效 強化必要持續高息

滬深三大指數半日向下 滬指跌4點

花旗、匯豐和巴克萊要求更多員工每周辦公室工作五天

打工仔5月強積金人均賺8600元 首5個月收益約1.4萬元

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 半年、一年息見4個月高

美證交會批准8隻以太幣現貨ETF申請關鍵文件

Tesla馬斯克：反對美國向中國電動車加徵關稅

三星：HBM晶片供貨測試正順利開展

台國科會主委：如在台灣爆發衝突 可遠端關閉連網智慧機器

波音暫停對華交付 CFO：民航局要求提供電池信息

花旗上調小米目標價 小米曾挫逾5% 見1個月最大跌幅

傳BIGBANG前成員勝利擬移居香港 政府澄清：沒有接獲簽證申請

日本通脹升2.2% 符預期

【有片：投資王道】美股估值偏貴 看好黃金前景

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開126點 下試20天線 科指跌0.8% 盛禾生物上市升7%

港股ADR跌272點 夜期低水231點 盛禾生物上市 利記、萬邦投資等業績

標指、納指創紀錄新高後倒跌 道指跌605點 伙金龍指數見1個月最大跌幅

北水增持中行 減持盈富