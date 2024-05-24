美股隔晚急挫，亞股今早跟跌，聯儲局官員稱降通脹未收效，強化必要持續高息，美債息上升，利率期貨預期12月減息為54%。人民幣連續第7日貶值，離岸人民幣曾貶值至7.2603元，是4月29日7.2694元後最弱；在岸人民幣價貶值至7.2456元，是2024年4月29日7.247元後最弱。上證、滬深300指數亦觸及逾三周低點。恒指、國指連跌4日，見逾兩周低，科指見三周低。
恒指今早低開126點，高位跌0.8點，低位跌296點，高低波幅296點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.07%，下跌為37.26%，無升跌為46.65%。
恒指半日跌239點或1.27%，報18629點，大市成交金額731億元；國指跌86點或1.29%，報6615點。恒生科技指數收報3822點，跌1.89%。
藍籌股成交金額336.04億元，佔大市成交45.96%；科指成份股成交金額175.31億元，佔大市成交23.98%；國指成份股成交金額304.54億元，佔大市成交41.66%。
24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.1%。
窩輪及牛熊證成交金額減少29.97%，至71.02億元，佔大市成交9.71%。牛熊證成交金額33.37億元，減少41.06%；窩輪成交金額37.65億元，減少15.95%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、中移動（0941）、網易（9999）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，72隻下跌，1隻無升跌。華潤電力（0836）升2.78%，收報22.15元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌7.54%，收報26.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報144.3元，升1.98%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報107.2元，跌10.52%。
恒指曾跌20天線(18633.54點)。科指跌穿20天線(3915.38點)，下試250天線(3785.01點)。
北水南下合計淨流入20.03億元，較上日減少42.93%，連續第7日流入，累計流入200.59億元。
花旗上調小米（1810）目標價 小米曾挫逾5% 見1個月最大跌幅。收報18.26元，跌3.59%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）收報0.157元，無升跌。萬邦投資（0158）收報70元，無升跌。同道獵聘（6100）收報2.92元，跌2.99%。康臣葯業（1681）最快今公布特別股息。收報7元，升2.49%。
盛禾生物（2898）上市，定價13.5元。收報15元，升11.11%。
阿里（9988）宣布發行45億美元可換股優先票據。阿里巴巴蔡崇信及吳泳銘給股東信：視自己為初創企業。收報78.4元，跌0.32%。
馬可數字科技（1942）7000萬收購觀塘工廈單位，擬建智能數據中心。收報1.48元，升9.63%。
港交所（0388）下月設定息及貨幣諮詢小組，聯席主管蘇盈盈任主席。收報274.8元，跌1.08%。
貝殼（2423）首季淨利潤4.3億勝市場預期，新房交易總額跌45%。收報44.25元，跌10.52%。
嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損收窄至4.6億人幣。收報107.2元，跌10.52%。
網易（9999）上季經調整純利按年升12.5%至85億元人幣，息0.099美元。大摩下調網易評級至「與大市同步」，目標價降17%至100美元。收報144.3元，升1.98%。
聯想（0992）：料AI個人電腦出貨量比例將由單位數增至約六成。收報11.1元，跌1.94%。
微博（9898）首季少賺50.8%。收報67.7元，跌5.64%。
小米（1810）首季經調整盈利倍升至65億人幣。收報18.26元，跌3.59%。
蒙古能源（0276）不服蒙古稅務局追稅4億，上訴調查後變追9.3億。收報0.75元，升25%。
DYNAM JAPAN（6889）去年多賺87%，末期息2.5日圓。收報4.04元，跌2.88%。
內房金輝控股（9993）爆升近83%，公司︰已結清所有公開市場信用類債券。收報3.33元，跌16.75%。
萬科（2202）10隻境內債齊回升，「22萬科07」彈8%。收報6.33元，跌7.18%。
破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見9.54元，收報9.45元，升5.35%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.32元，收報2.19元，升0.46%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8825.15元，收報8825.15元，升0.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1116.25元，收報1116.15元，無升跌；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1080元，收報1078元，跌0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.75元，收報1055.4元，無升跌；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.808元，收報3.808元，升0.21%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.385元，收報9.31元，跌0.32%；華潤電力（0836）創52周高，見22.3元，收報22.15元，升2.78%；中國電力（2380）創52周高，見3.75元，收報3.66元，升3.1%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.435元，收報0.42元，升2.44%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.68元，收報8.5元，升2.91%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見56.3元，收報55.75元，升0.72%；漢思能源（0554）創52周高，見0.43元，收報0.35元，跌12.5%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升3.49%；雅視光學（1120）創52周高，見1元，收報1元，升16.28%。
破頂指數成份股包括，華潤電力（0836）創52周高，見22.3元，收報22.15元，升2.78%。
4隻股份創上市新低，包括太平洋網絡（0543）低見0.355元，收報0.355元，跌6.58%；萬順集團控股（1746）低見0.12元，收報0.12元，跌9.77%；凱萊英（6821）低見56.15元，收報56.15元，跌3.52%；東莞農商銀行（9889）低見6.06元，收報6.39元，跌1.69%。
23隻股份創52周低，其中十隻包括，理想（2015）低見76.8元，收報78.65元，跌0.32%；富臨（1443）低見0.142元，收報0.142元，跌2.07%；恒隆地產（0101）低見7.64元，收報7.64元，跌4.26%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.037元，跌2.63%；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1元，跌0.99%；文化傳信（0343）低見0.202元，收報0.202元，跌5.61%；東風集團股份（0489）低見2.67元，收報2.69元，跌2.18%；康哲藥業（0867）低見6.51元，收報6.65元，跌1.77%；偉俊集團控股（1013）低見0.13元，收報0.131元，升0.77%；新確科技（1063）低見0.112元，收報0.117元，跌4.1%。
異動股
上升異動股，包括，東方匯財證券（8001）創52周高，見0.42元，收報0.375元，升51.21%；滄港鐵路（2169）收報1.2元，升30.43%；南粵控股（1058）收報0.325元，升27.45%；南華金融（0619）收報0.375元，升27.12%；遠見控股（0862）收報0.038元，升26.67%；蒙古能源（0276）收報0.75元，升25%；鼎立資本（0356）收報0.073元，升23.73%；森浩集團（8285）收報0.031元，升19.23%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.196元，升18.07%；方圓生活服務（9978）收報0.128元，升17.43%。
下跌異動股，包括，康方生物（9926）見52周低26.45元，收報34.5元，跌28.2%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.03元，跌21.05%；海納星空科技（8297）見52周低0.071元，收報0.088元，跌20.72%；信能低碳（0145）收報0.59元，跌18.06%；巨匠建設（1459）收報0.28元，跌17.65%；照現生態國際控股（8245）收報0.024元，跌17.24%；梧桐國際（0613）收報0.27元，跌16.92%；金輝控股（9993）收報3.33元，跌16.75%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.26元，跌14.75%；透雲生物（1332）收報0.18元，跌14.29%；陽光１００中國（2608）收報0.037元，跌13.95%。
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