美股隔晚急挫，亞股今早跟跌，聯儲局官員稱降通脹未收效，強化必要持續高息，美債息上升，利率期貨預期12月減息為54%。人民幣連續第7日貶值，離岸人民幣曾貶值至7.2603元，是4月29日7.2694元後最弱；在岸人民幣價貶值至7.2456元，是2024年4月29日7.247元後最弱。上證、滬深300指數亦觸及逾三周低點。恒指、國指連跌4日，見逾兩周低，科指見三周低。