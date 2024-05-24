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阿里CB初始轉換價80.8美元 較美股昨收市溢價3成 年利率0.5厘

阿里巴巴（9988）昨晚宣布發行最多50億美元的可轉換優先票據後，今日開市前公布定價，票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份（ADS），相當於初始轉換價格為每股ADS約105.04美元，較上日每股ADS收市價80.80美元溢價約30%。

阿里預計，扣除初始購買者折扣及預估費用後，票據發行所得集資淨額約44.36億美元，如初始購買者充分行使選擇權，集資淨額則為49.3億美元。

阿里擬將發行所得資金淨額用於發行票據同時以每股ADS 80.8美元價格回購約1480萬股ADS、為現有股份購回計劃提供資金，以及為訂立限價看漲交易所需成本5.73億美元提供資金。票據一經發行將為阿里一般優先無抵押責任，票據將於2031年6月1日到期，年利率0.5厘，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。

據IFR引述銷售文件，花旗、摩通、大摩、匯豐及巴克萊為今次交易的安排行，今次是軟銀在2016年發行66億美元的可換股債以來，亞洲最大型的同類交易。

《彭博》引述大和香港分析師John Choi表示，以0.5%年利率發行可轉換優先票據，阿里可通過優惠的條件獲得海外資金，馬上執行股票回購，對股東更為有利。

阿里美股（美：BABA）昨日收市報80.8美元，跌2.27%，港股今日變動不大，暫報77.7元，跌1.2%。

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