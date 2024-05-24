於往績記錄期間，優博的收入主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。根據F&S報告，於後段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品製造商中，優博於2023年在銷售收益方面排名全球第三，市場份額約為8.4%。

財務方面，優博自2021年起持續盈利，但溢利自2022年起持續減少，2021年至2023年的年内溢利分別爲2639.6萬元、2179.8萬元、503.8萬元；同期收益分別爲2.03億元、2.57億元、1.89億元；毛利率分別為42.7%、39.6%、38.1%。公司解釋2023年溢利按年減少76.9%是由於營運開支維持穩定的情況下收入按年減少26.6%、毛利減少1.6個百分點，而主要原因是因地緣政治局勢緊張及全球宏觀經濟低迷等因素所導致的需求暫時放緩，料不會帶來長期影響。

假設發售價為每股發售股份0.55元，並假設發售量調整權未獲行使，公司股份發售所得款項淨額約為3140萬元。公司擬將股份發售所得款項淨額用提高公司的產能及生產力；加強公司在全球市場（包括中國市場）的銷售及市場推廣工作；購買ERP系統及升級信息系統以支援ERP系統；加強公司的研發及材料工程的能力；及一般營運資金。

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