恒大汽車（0708）發通告指，於本月16，公司已知悉有第三方買方（潛在買方）訂立條款書，收購正清盤中的中國恒大（3333）、恒大健康產業，以及Acelin Global Limited的潛在賣方，合共所持佔已發行股份約58.5%的63.48億股潛在待售股份，其中約31.45億股會被即時收購。而另外32億股潛在待售股份，則為買賣協議日期後一定期限內的可行使選擇權。
如以停牌前恒汽股價0.38元計，恒汽31.45億股股份的市值約為11.9億元，而58.5%股份的市值則為24.1億元。
通告指出，條款書提及訂立一份授信協議，潛在買方將向恒大汽車提供信貸額，以資助集團持續經營及發展電動汽車業務。恒大汽車稱，目前集團資金嚴重短缺，於天津工廠自今年年初以來已不再生產作業。
通告提到，於簽署買賣協議後，或會觸發作出強制性全面要約責任。就收購守則而言，要約期則由今日起計。
恒大汽車曾於上月宣布，終止有關聯酋國家主權基金持股的紐頓集團股份認購，以及將貸款轉換為新股協議。
恒大汽車曾於去年8月14日宣布，建議引入發行新股予紐頓集團集資約38.9億元，同時亦將欠付中國恒大及前主席許家印共約209億元貸款轉換為新股，惟認購協議及債轉股認購協議已於去年12月31日失效。