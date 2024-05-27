moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升85點 夜期高水50點 趣致集團上市 阿里健康、石藥等業績

美股向上下，港股ADR升85點或0.46%，報18694點，即月恒指夜期升81點，報18659點，夜期高水50點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.33%，折合報378.44元；匯控（0005）升1.3%，折合報69.31元；建行（0939）升0.27%，折合報5.79元。

道期現跌0.079%；標期現跌0.09%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現升0.33%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.57%。

VIX指數隔晚跌6.57%或0.84點，報11.93點。

紐油現升0.23%或0.18美元，報77.9美元；布油現升0.17%或0.14美元，報82.26美元；金價現升0.12%或2.96美元，報2336.79美元；LME 銅期貨隔晚跌0.89%或93.5美元，報10324美元。比特幣現跌0.17%或121.76美元，報68561.59美元；美國10年期債息現跌0.26%或0.0117厘，報4.465厘。

今日焦點股份可留意：

趣致集團 （0917）上市，定價25元。

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里健康（0241）、石藥（1093）、萊爾斯丹（0738）、NIRAKU（1245）、靄華押業信貸（1319）、博富臨置業（0225）、新火科技（1611），及UTS MARKETING（6113）

連連數字（2598）：取得盧森堡電子貨幣機構許可證。

旭輝（0884）：債權人同意向下一階段推進，擬納入人民幣計值貸款選項。

恒大汽車（0708）：潛在買家擬即時購入29%股份。

聯眾國際（6899）：早前一筆借款或涉犯罪行為已報警。

中信（0267）附屬中信金屬擬減持艾芬豪料最多套現27億。

京東（9618）劉強東：從不拼搏的人都不是我的兄弟。

英皇國際（0163）7億元售中環住宅大廈予英皇娛樂。

新火科技（1611）1.5億元售FTX索賠權料收益9695萬元    。

惠譽再度下調萬科（2202）評級至「BB-」股價跌近9%。

 

其他報道

連連數字：取得盧森堡電子貨幣機構許可證

旭輝：債權人同意向下一階段推進 擬納入人民幣計值貸款選項

北水增持中行 減持珠光控股