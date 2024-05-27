個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.33%，折合報378.44元；匯控（0005）升1.3%，折合報69.31元；建行（0939）升0.27%，折合報5.79元。

道期現跌0.079%；標期現跌0.09%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升0.23%；韓國KOSPI指數現升0.33%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.57%。

VIX指數隔晚跌6.57%或0.84點，報11.93點。

紐油現升0.23%或0.18美元，報77.9美元；布油現升0.17%或0.14美元，報82.26美元；金價現升0.12%或2.96美元，報2336.79美元；LME 銅期貨隔晚跌0.89%或93.5美元，報10324美元。比特幣現跌0.17%或121.76美元，報68561.59美元；美國10年期債息現跌0.26%或0.0117厘，報4.465厘。

今日焦點股份可留意：

趣致集團 （0917）上市，定價25元。

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里健康（0241）、石藥（1093）、萊爾斯丹（0738）、NIRAKU（1245）、靄華押業信貸（1319）、博富臨置業（0225）、新火科技（1611），及UTS MARKETING（6113）。

連連數字（2598）：取得盧森堡電子貨幣機構許可證。

旭輝（0884）：債權人同意向下一階段推進，擬納入人民幣計值貸款選項。

恒大汽車（0708）：潛在買家擬即時購入29%股份。

聯眾國際（6899）：早前一筆借款或涉犯罪行為已報警。

中信（0267）附屬中信金屬擬減持艾芬豪料最多套現27億。

京東（9618）劉強東：從不拼搏的人都不是我的兄弟。

英皇國際（0163）7億元售中環住宅大廈予英皇娛樂。

新火科技（1611）1.5億元售FTX索賠權料收益9695萬元 。

惠譽再度下調萬科（2202）評級至「BB-」股價跌近9%。

其他報道

連連數字：取得盧森堡電子貨幣機構許可證

旭輝：債權人同意向下一階段推進 擬納入人民幣計值貸款選項

北水增持中行 減持珠光控股