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恒指低開2點 科指升0.06% 趣致集團上市升32% 恒汽升94%

恒指今早低開2點或0.02%，報18606點，大市成交金額23億元；國指今早高開2點或0.05%，報6607點。恒生科技指數開市報3801點，升0.06%。通訊服務、信息技術、實業、地產股推低大市。上升股份比例為9.59%，下跌為3.3%，無升跌為87.1%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、小米（1810）拖累大市。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌35隻升，23隻下跌，24隻無升跌。中芯國際（0981）升1.56%，報15.58元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌4.69%，報44.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，5隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報108.7元，升2.26%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報372元，跌1.33%。

恒指續低於20天線(18698.61點)。科指續高於250天線(3784.46點)。

金山科技工業（0040）發盈警 料轉蝕3.62億至4.12億。無成交，報0.53元。

趣致集團（0917）上市，定價25元。開市報33元，升32%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報2.96元，升0.68%。石藥（1093）開市報6.42元，升0.47%。萊爾斯丹（0738）無成交，報0.44元。NIRAKU（1245）無成交，報0.24元。靄華押業信貸（1319）無成交，報0.237元。博富臨置業（0225）無成交，報5.25元。新火科技（1611）無成交，報2.79元。UTS MARKETING（6113）無成交，報0.94元。

連連數字（2598）：取得盧森堡電子貨幣機構許可證。無成交，報9.5元。

旭輝（0884）：債權人同意向下一階段推進，擬納入人民幣計值貸款選項。開市報0.43元，升3.61%。

恒大汽車（0708）：潛在買家擬即時購入29%股份。開市報0.74元，升94.74%。

聯眾國際（6899）：早前一筆借款或涉犯罪行為已報警。停牌。

中信（0267）附屬中信金屬擬減持艾芬豪料最多套現27億。開市報8.35元，升0.72%。

京東（9618）劉強東：從不拼搏的人都不是我的兄弟。開市報118.2元，跌1.17%。

英皇國際（0163）7億元售中環住宅大廈予英皇娛樂。無成交，報0.415元。

新火科技（1611）1.5億元售FTX索賠權料收益9695萬元無成交，報2.79元。

惠譽再度下調萬科（2202）評級至「BB-」股價跌近9%。開市報6.22元，跌0.16%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創52周高，見8.24元，開市報8.24元，升6.32%；帝王實業控股（2940）無成交，報0.41元；大成糖業（3889）創52周高，見0.211元，開市報0.211元，升7.65%；哈爾濱銀行（6138）創52周高，見0.39元，開市報0.39元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報0.74元，升94.74%；趣致集團 （0917）開市報33元，升32%；看通集團（1059）開市報0.405元，升14.08%；恒大物業（6666）開市報0.89元，升12.66%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.28元，升12%；融信服務（2207）開市報0.92元，升10.84%；德信中國（2019）開市報0.127元，升10.43%；樂普生物－Ｂ（2157）開市報4.9元，升9.38%。

下跌異動股，包括，金朝陽集團（0878）開市報6.5元，跌11.92%；天機控股（1520）開市報0.086元，跌7.53%；能源國際投資（0353）開市報0.8元，跌5.88%；基石控股（1592）開市報0.035元，跌5.41%；電能實業（0006）開市報44.7元，跌4.69%；DEYUN HOLDING（1440）開市報2.7元，跌4.59%；互太紡織（1382）開市報1.47元，跌4.55%；長建（1038）開市報44.95元，跌3.85%；中集安瑞科（3899）開市報7.84元，跌3.69%。

 

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