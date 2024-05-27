恒指今早低開2點或0.02%，報18606點，大市成交金額23億元；國指今早高開2點或0.05%，報6607點。恒生科技指數開市報3801點，升0.06%。通訊服務、信息技術、實業、地產股推低大市。上升股份比例為9.59%，下跌為3.3%，無升跌為87.1%。