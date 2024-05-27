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內地4月工業企業利潤增長4% 首4月增4.3%

國統局公布，4月全國工業企業利潤按年增長4%，1-4月按年增長4.3%至2.09萬億元。

國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，4月份，隨著宏觀組合政策落實落細、效果持續顯現，市場需求持續回暖，工業生產回升向好，規模以上工業企業效益持續恢復。整體看，1—4月規上工業企業利潤平穩恢復，但國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。

報告內文：

工業企業當月利潤由降轉增加。4月份，全國規模以上工業企業獲利由3月份年減3.5%轉增長4.0%，增長率回升7.5個百分點，企業當月獲利明顯改善。 1—4月份，規上工業企業獲利年增4.3%，增長速度與1—3月份持平，持續維持穩定增長。

工業企業營收增長加快。隨著市場需求持續恢復，工業生產增長加快，產品出廠價格降幅收窄，產銷銜接水準提升，共同推動企業營收改善。 1—4月份，規上工業企業營業收入年增2.6%，增長比1—3月份加速0.3個百分點。從當月看，4月規上工業企業營業收入由3月份年減1.2%轉為增長3.3%，增長率回升4.5個百分點，回升幅度較大，有力帶動企業獲利改善。

超七成行業利潤實現增長。 1—4月份，在41個工業大類產業中，有31個產業獲利年增，佔75.6%，產業增長面比1—3月份擴大7.3個百分點。分門類比，採礦業受煤價下降、產量減少影響，利潤年減18.6%，降幅比1—3月擴大0.1個百分點。製造業利潤增長8.0%，增長速度加快0.1個百分點。電力熱力燃氣及水生產及供應業利潤增長36.9%，延續快速增長態勢。其中，電力業受惠於電煤成本降低、發電量增長，利潤增長44.1%；燃氣產業利潤下降0.4%。

裝備製造業持續發揮支撐作用。製造業高端化、智慧化、綠色化深入推進，新質生產力培育壯大，疊加大規模設備更新政策效果逐步顯現，共同推動裝備製造業利潤維持快速增長。 1—4月份，裝備製造業利潤年增16.3%，增速高於全部規上工業12.0個百分點，拉動規上工業利潤增長4.7個百分點，是貢獻最大的行業板塊，對規上工業利潤增長持續發揮重要支撐作用。分產業來看，電子產業受智慧型手機、積體電路、液晶面板等產品需求釋放、產量較快增長推動，利潤大幅增長75.8%；鐵路船舶航空航太運輸設備產業受造船訂單快速增長、產品附加價值提高等因素推動，利潤增長40.7%；汽車業產銷均維持較快增長水平，利潤增長29.0%。

消費品製造業利潤增長加快。受惠於市場需求有所改善、工業品出口大幅加速等有利因素，消費品製造業利潤增長加速。 1—4月份，消費品製造業獲利年增12.0%，增長速度比1—3月份加速1.1個百分點，其中4月份當月獲利增長15.9%，回升態勢明顯，持續助推規上工業利潤改善。分行業看，13個消費品製造大類產業利潤均實現增長，化纖、造紙業利潤分別增長1.81倍、1.55倍，文教工美、家具、印刷、紡織、皮革製鞋、食品製造業利潤增長13.8% —34.6%。

整體看，1—4月規上工業企業利潤平穩恢復，但也要看到，國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。下階段，要堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，加快發展新質生產力，促進產業提質升級，著力擴大有效需求，助力企業紓困解難，鞏固增強工業經濟回升向好態勢，不斷推動工業經濟高品質發展。

 

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