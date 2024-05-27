友邦集團首席投資總監Mark Konyn （康禮賢）博士帶領傳媒參觀新友邦大廈令人驚嘆設施，其中一定是全港首家公司總部大廈設有全長200米，環繞大廈之室內緩跑徑，集團更注意員工身心健康，室內設健身室和多功體育館。員工食堂及咖啡店也設在大廈內。友邦大廈亦實驗ESG理念，大廈設有雨水收集及儲存系統為食堂新鮮香料植物即菜園種植供水。康禮賢表示，建築用料可以循環再用。

友邦獨立非執行主席謝仕榮在友邦工作60餘年，見證司徒拔道一號友邦大廈興建拆卸至今日新友邦大廈重建完成，由於舊友邦大廈已屹立灣仔區50年，由於內部老化，初時有考慮重新裝修或出售，但謝仕榮表示反對，首先友邦大廈是「祖業」，更是友邦首個自置商業大樓，而友邦對香港發展承諾，持有物業屬作長線發展，由於以上種種原因，故管理層最後敲定重建計劃。該大廈主要是自用，他表示亦無意作出租用途。而每個部門都要交租，但租金較為合理收取。雖然現時不少公司實施在家工作，但友邦有1.8萬個從業員，也租用不同地區辧公室，若他日租金上升，難以控制成本，故一定要有自己物業。同時亦無意遷移總部至香港以外地方。內地加香港新業務價值在2023年57%，即己經超過其他市場。當問到在內地會否再有其他物業，上海己有自置物業，最新有北京。未來廣州或深圳都有機會購入自置物業。至於會否考慮在香港再購物業？謝仕榮表示，考慮地價及有沒有需要，並強調持物業多為自用及長線持有主。謝仕榮在友邦工作超過半世紀，他寄語「年青人要硬淨」。如2009年金融海啸時，友邦（1299）憑實力可以脫離美國國際集團（AIG），在香港上市時一躍成為全球保險公司類別中最大IPO，紀錄保持至今。友邦對收購不抗拒，好似2022年收購藍十字，及在菲律賓收購MediCard。

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