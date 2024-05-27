此次訪問是金管局拓展和深化海外網絡的一部分。繼早前訪問泰國、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國後，金管局將繼續與中東和其他東盟國家交流，進一步鞏固提升香港作為國際金融中心的地位。

余偉文表示，「香港和馬來西亞擁有共同願景，希望能促進區域經濟合作、金融科技創新和氣候轉型。香港和馬來西亞分別作為通向內地的主要門戶和東盟的領先經濟體之一具備有利的條件，共同推動整個亞洲地區更緊密的夥伴關係和可持續增長」。

金管局和馬來西亞央行的代表也出席了由香港銀行公會主辦的馬來西亞商務論壇。該論壇吸引了超過160名來自兩地的主要本地及國際銀行業機構高層代表及業內人士參與，為與會者提供了一個交流平台，就馬來西亞與香港金融合作及雙方共同關心的議題進行討論並交換意見。

代表團亦與當地商界和金融界領袖會面，探討兩地加強經濟和金融聯繫所帶來的新機遇。

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