場內設有「Pokémon 立體砌圖扭蛋區」，只需完成簡單任務，即可免費扭蛋並隨機獲得以立體砌圖 (款式隨機派發)。現場亦設有「Pokémon 立體砌圖即場比『拼』區」，供顧客即場拼出立體砌圖挑戰小朋友手眼協調。

此外，人氣 YouTuber「笑波子」更會在6月2日下午期間出現，和大家拼砌出屬於自己的Pokémon立體砌圖，進行比「拼」Challenge。另外，更有活動「Pokémon 集換式卡牌遊戲新手教室」，讓顧客與其他訓練家展開激烈對戰，體驗成為Pokémon 訓練員的樂趣。

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