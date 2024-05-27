moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

7-Eleven愉景新城舉辦「Pokémon訓練員大比拼」

7-Eleven將於6月1日至6月9日於荃灣愉景新城舉辦「Pokémon訓練員大比「拼」。1米高的巨大化「Pokémon 立體砌圖」將分布會場的不同角落，雲集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣Pokémon，等著各位用手機去「捕捉」。另外， Pikachu更會在假日6月1日至2日及6月8日至9日，指定時間親身到達會場與顧客見面。

場內設有「Pokémon 立體砌圖扭蛋區」，只需完成簡單任務，即可免費扭蛋並隨機獲得以立體砌圖 (款式隨機派發)。現場亦設有「Pokémon 立體砌圖即場比『拼』區」，供顧客即場拼出立體砌圖挑戰小朋友手眼協調。

此外，人氣 YouTuber「笑波子」更會在6月2日下午期間出現，和大家拼砌出屬於自己的Pokémon立體砌圖，進行比「拼」Challenge。另外，更有活動「Pokémon 集換式卡牌遊戲新手教室」，讓顧客與其他訓練家展開激烈對戰，體驗成為Pokémon 訓練員的樂趣。

 

其他報道

萬科22億人幣出讓深灣T208-0053宗地使用權

滬深三大指數全線向上 滬指升逾1%

金管局代表團訪大馬 加強雙邊金融合作

彭博社：香港4月出口增長11.9% 勝預期 進口增3.7% 遜預期

xAI B輪融資60億美元 馬斯克：「未來幾周還會宣布更多消息」

PayMe：用戶已超過300萬 推麥當勞5元快閃優惠券

【有片：埋身擊】恒生科技指數走勢反覆 200天及250天線為重要支持

新城市建設發展：削溢價發新股買田螺車規模

石藥首季多賺13%至16.1億元人幣

佳兆業清盤呈請聆訊再押後至下月底

半日沽空金額減少6% 南方恒生科技增加449%

恒大訂不具約束力條款書售29%恒汽股份 另三成股份予買方購股權

王冬勝：香港成功與內地息息相關 每次危機過後香港都能反彈

恒指半日升56點 科指升0.08% 恒汽升81% 趣致集團上市升20%