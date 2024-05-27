7-Eleven將於6月1日至6月9日於荃灣愉景新城舉辦「Pokémon訓練員大比「拼」。1米高的巨大化「Pokémon 立體砌圖」將分布會場的不同角落，雲集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣Pokémon，等著各位用手機去「捕捉」。另外， Pikachu更會在假日6月1日至2日及6月8日至9日，指定時間親身到達會場與顧客見面。
場內設有「Pokémon 立體砌圖扭蛋區」，只需完成簡單任務，即可免費扭蛋並隨機獲得以立體砌圖 (款式隨機派發)。現場亦設有「Pokémon 立體砌圖即場比『拼』區」，供顧客即場拼出立體砌圖挑戰小朋友手眼協調。
此外，人氣 YouTuber「笑波子」更會在6月2日下午期間出現，和大家拼砌出屬於自己的Pokémon立體砌圖，進行比「拼」Challenge。另外，更有活動「Pokémon 集換式卡牌遊戲新手教室」，讓顧客與其他訓練家展開激烈對戰，體驗成為Pokémon 訓練員的樂趣。
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