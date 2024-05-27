恒指今早低開2點，高位升262點，低位跌104點，高低波幅367點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為39.16%，下跌為24.69%，無升跌為36.13%。

恒指收市升218點或1.17%，報18827點，大市成交金額1188億元，較上日減少6.2%，是5月7日1134.24億元成交後最少；國指升82點或1.25%，報6688點。恒生科技指數收報3864點，升1.71%。

藍籌股成交金額589.16億元，佔大市成交49.59%；科指成份股成交金額331.06億元，佔大市成交27.86%；國指成份股成交金額512.56億元，佔大市成交43.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.91億元人民幣，相當於約0.98億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.14%，至82.74億元，佔大市成交6.96%。牛熊證成交金額43.89億元，增加9.96%；窩輪成交金額38.84億元，減少7.26%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中國銀行（3988）、藥明生物（2269）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌62隻升，18隻下跌，2隻無升跌。聯想（0992）升8.86%，收報12.04元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌4.69%，收報44.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報19.82元，升11.47%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.37元，跌2.14%。

恒指20天線(18709.68點)失而復得。科指250天線(3784.71點)失而復得。

北水南下合計淨流入44.25億元，較上日增加75.85%，淨流入金額是5月17日59.56億元後最多。連續第8日流入，累計流入249.97億元，對上一次連續8日淨流入是4月10日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.41%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見18871.13點，是5月23日19024.41點後最高。今日收市報18827.35點，是5月23日後收市新高，當日報18868.71點。

科指曾升最多2.03%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見3876.44點，是5月24日3890.37點後最高。收市報3864.48點，是5月23日後收市新高，當日報3896.19點。

國指曾升最多1.49%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見6703.54點，是5月24日6710.13點後最高。收市報6688.13點，是5月23日後收市新高，當日報6701.78點。

午後消息股表現

萬科（2202）22億人幣出讓深灣T208-0053宗地使用權。收報6.11元，跌1.93%。

新城市建設發展（0456）：削溢價發新股買田螺車規模。收報0.485元，跌1.02%。

石藥（1093）首季多賺13%至16.1億元人幣。收報6.89元，升7.82%。

佳兆業（1638）清盤呈請聆訊再押後至下月底。收報0.163元，升2.52%。

今早及隔晚消息股表現

中國鐵塔（0788）與水利部珠江水利委員會簽署戰略合作。收報0.95元，升3.26%。

京東（9618）採銷年薪加至20薪 集團：業績激勵上不封頂。收報118.8元，跌0.67%。

金山科技工業（0040）發盈警 料轉蝕3.62億至4.12億。收報0.53元，無升跌。

趣致集團 （0917）上市，定價25元。以全日高位收市收報35元，升40%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報3.07元，升4.42%。萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升1.14%。NIRAKU（1245）收報0.24元，無升跌。靄華押業信貸（1319）收報0.248元，升4.64%。博富臨置業（0225）收報5.25元，無升跌。新火科技（1611）收報2.85元，升2.15%。UTS MARKETING（6113）收報0.94元，無升跌。

連連數字（2598）：取得盧森堡電子貨幣機構許可證。收報9.49元，跌0.11%。

旭輝（0884）：債權人同意向下一階段推進，擬納入人民幣計值貸款選項。收報0.43元，升3.61%。

恒大汽車（0708）：潛在買家擬即時購入29%股份。收報0.71元，升86.84%。恒大汽車曾升最多113.16%，是2014年11月18日後最大升幅，當日升幅為147.37%。高見0.81元，是2023年9月22日0.94元後最高。今日收市報0.71元，是2023年9月22日後收市新高，當日報0.9元。連升8日，累計升0.33元，對上一次連升8日是2022年4月12日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是1月16日。

聯眾國際（6899）：早前一筆借款或涉犯罪行為已報警。停牌。

中信（0267）附屬中信金屬擬減持艾芬豪料最多套現27億。收報8.38元，升1.09%。

京東（9618）劉強東：從不拼搏的人都不是我的兄弟。收報118.8元，跌0.67%。

英皇國際（0163）7億元售中環住宅大廈予英皇娛樂。收報0.4元，跌3.61%。

新火科技（1611）1.5億元售FTX索賠權料收益9695萬元收報2.85元，升2.15%。

惠譽再度下調萬科（2202）評級至「BB-」股價跌近9%。收報6.11元，跌1.93%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.3元，收報5.24元，升1.16%；康耐特光學（2276）創上市新高，見9.86元，收報9.85元，升4.56%；比高集團（8220）創上市新高，見1.6元，收報1.57元，升2.61%；中國移動（80941）創上市新高，見69.6元，收報69.6元，升2.28%；聯想集團（80992）創上市新高，見11.36元，收報11.14元，升8.58%；安碩印度（2836）創上市新高，見40.28元，收報40.18元，無升跌；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見78.26元，收報78.26元，升1.01%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2075元，收報2075元，升0.29%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見496.6元，收報496.6元，升0.65%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1117.3元，收報1116.9元，升0%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.95元，收報14.91元，升2.83%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見23.8元，收報23.8元，升2.5%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1056元，收報1055.9元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1130.25元，收報1130.25元，升0.06%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.145元，收報5.145元，升0.49%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1036.45元，收報1036.45元，升0.03%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見165元，收報164.75元，升0.18%；博時以太幣（3009）創上市新高，見30.68元，收報30.48元，升6.57%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.904元，收報3.904元，升6.38%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.645元，收報9.59元，升6.97%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新高，見1.234元，收報1.228元，升6.97%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新高，見8.93元，收報8.905元，升6.46%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.655元，收報9.61元，升6.72%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新高，見1.23元，收報1.23元，升6.77%；長久股份（6959）創上市新高，見64.9元，收報64.4元，升9.43%；中遠海控（1919）創52周高，見13.34元，收報13.18元，升4.94%；中遠海發（2866）創52周高，見1.11元，收報1.08元，升1.89%；東方海外（0316）創52周高，見140.6元，收報137.2元，升3.16%；聯想（0992）創52周高，見12.26元，收報12.04元，升8.86%；聯通（0762）創52周高，見6.39元，收報6.3元，升1.61%；中石油（0857）創52周高，見7.94元，收報7.94元，升3.52%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報74.85元，升2.25%；神華（1088） 創52周高，見37.7元，收報36.85元，升1.66%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見12.26元，收報12.04元，升8.86%；東方海外（0316）創52周高，見140.6元，收報137.2元，升3.16%；聯通（0762）創52周高，見6.39元，收報6.3元，升1.61%；中石油（0857）創52周高，見7.94元，收報7.94元，升3.52%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報74.85元，升2.25%；神華（1088） 創52周高，見37.7元，收報36.85元，升1.66%；華潤電力（0836）創52周高，見23.05元，收報22.85元，升3.16%；農業銀行（1288）創52周高，見3.85元，收報3.8元，跌0.26%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，藥明生物（2269）低見11.42元，收報11.86元，跌4.66%；方達控股（1521）低見1.19元，收報1.23元，無升跌；澳門勵駿（1680）低見0.149元，收報0.149元，跌6.88%；三寶科技（1708）低見0.5元，收報0.63元，升1.61%；日贏控股（1741）低見0.09元，收報0.097元，跌2.02%；飛揚集團（1901）低見0.13元，收報0.132元，跌4.35%；甘肅銀行（2139）低見0.295元，收報0.32元，無升跌；心泰醫療（2291）低見18.06元，收報18.38元，跌1.18%；偉鴻集團控股（3321）低見0.066元，收報0.069元，跌2.82%；凱萊英（6821）低見53.35元，收報55元，跌0.9%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，恒隆地產（0101）低見7.3元，收報7.47元，跌2.23%；蒙牛（2319）低見14.82元，收報15.64元，升2.22%；低見14.82元，收報15.64元，升2.22%；INTL GENIUS（0033）低見2.05元，收報2.07元，跌17.2%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.038元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.19元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.435元，收報0.47元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.99元，收報1元，跌0.99%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒大汽車（0708）收報0.71元，升86.84%；興業新材料（8073）收報0.2元，升60%；恒基發展（0097）收報0.195元，升41.3%；趣致集團 （0917）收報35元，升40%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.275元，升37.5%；ALCO HOLDINGS（0328）收報12.92元，升33.47%；錦藝集團控股（0565）收報0.222元，升27.59%；照現生態國際控股（8245）收報0.031元，升24%；明發（0846）收報0.295元，升22.92%。

下跌異動股，包括，保集健康（1246）見52周低0.044元，收報0.055元，跌81.67%；東方匯財證券（8001）收報0.226元，跌35.43%；榮暉控股（8213）收報0.52元，跌22.39%；盛禾生物（2898）創上市新低，見11.32元，收報11.32元，跌22.04%；千盛集團控股（8475）見52周低0.22元，收報0.35元，跌21.35%；華控康泰（1312）收報0.036元，跌20%；鴻盛昌資源（1850）收報0.51元，跌19.05%；高雅光學（0907）收報0.089元，跌17.59%；INTL GENIUS（0033）見52周低2.05元，收報2.07元，跌17.2%；璋利國際（1693）收報0.045元，跌16.67%；金朝陽集團（0878）收報6.29元，跌14.77%。

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