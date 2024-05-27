moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升218點 三大指數一周最大升幅 成交則兩周低 北水流入增75%

美股今晚假期休市，市場保持減息機會於54%水平，美匯續偏弱，亞股上升，MSCI亞太指數邁向一周高點。內地今早公布4月工業企業利潤數字，顯示製造業重新站穩腳跟，A股升幅擴大，恒指、深成止跌回升。港股三大指數均創逾一周最大升幅，不過大市成交連續兩日減少，跌至逾兩周低，相反北水流入則增加，見逾一周最多。同一時間，大市波幅亦擴大至366點，是5月2日後最多，當日達477點。藍籌聯想（0992）曾升最多10%，升至近9年新高；石藥（1093）績後亦創4個月高。恒汽（0708）曾大升113%，收市仍升86%。新股趣致集團（0917）以全日高位收，升40%。

恒指今早低開2點，高位升262點，低位跌104點，高低波幅367點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為39.16%，下跌為24.69%，無升跌為36.13%。

恒指收市升218點或1.17%，報18827點，大市成交金額1188億元，較上日減少6.2%，是5月7日1134.24億元成交後最少；國指升82點或1.25%，報6688點。恒生科技指數收報3864點，升1.71%。

藍籌股成交金額589.16億元，佔大市成交49.59%；科指成份股成交金額331.06億元，佔大市成交27.86%；國指成份股成交金額512.56億元，佔大市成交43.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.91億元人民幣，相當於約0.98億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.14%，至82.74億元，佔大市成交6.96%。牛熊證成交金額43.89億元，增加9.96%；窩輪成交金額38.84億元，減少7.26%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中國銀行（3988）、藥明生物（2269）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌62隻升，18隻下跌，2隻無升跌。聯想（0992）升8.86%，收報12.04元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌4.69%，收報44.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報19.82元，升11.47%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.37元，跌2.14%。

恒指20天線(18709.68點)失而復得。科指250天線(3784.71點)失而復得。

北水南下合計淨流入44.25億元，較上日增加75.85%，淨流入金額是5月17日59.56億元後最多。連續第8日流入，累計流入249.97億元，對上一次連續8日淨流入是4月10日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.41%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見18871.13點，是5月23日19024.41點後最高。今日收市報18827.35點，是5月23日後收市新高，當日報18868.71點。

科指曾升最多2.03%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見3876.44點，是5月24日3890.37點後最高。收市報3864.48點，是5月23日後收市新高，當日報3896.19點。

國指曾升最多1.49%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見6703.54點，是5月24日6710.13點後最高。收市報6688.13點，是5月23日後收市新高，當日報6701.78點。

午後消息股表現

萬科（2202）22億人幣出讓深灣T208-0053宗地使用權。收報6.11元，跌1.93%。

新城市建設發展（0456）：削溢價發新股買田螺車規模。收報0.485元，跌1.02%。

石藥（1093）首季多賺13%至16.1億元人幣。收報6.89元，升7.82%。

佳兆業（1638）清盤呈請聆訊再押後至下月底。收報0.163元，升2.52%。

今早及隔晚消息股表現

中國鐵塔（0788）與水利部珠江水利委員會簽署戰略合作。收報0.95元，升3.26%。

京東（9618）採銷年薪加至20薪 集團：業績激勵上不封頂。收報118.8元，跌0.67%。

金山科技工業（0040）發盈警 料轉蝕3.62億至4.12億。收報0.53元，無升跌。

趣致集團 （0917）上市，定價25元。以全日高位收市收報35元，升40%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報3.07元，升4.42%。萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升1.14%。NIRAKU（1245）收報0.24元，無升跌。靄華押業信貸（1319）收報0.248元，升4.64%。博富臨置業（0225）收報5.25元，無升跌。新火科技（1611）收報2.85元，升2.15%。UTS MARKETING（6113）收報0.94元，無升跌。

連連數字（2598）：取得盧森堡電子貨幣機構許可證。收報9.49元，跌0.11%。

旭輝（0884）：債權人同意向下一階段推進，擬納入人民幣計值貸款選項。收報0.43元，升3.61%。

恒大汽車（0708）：潛在買家擬即時購入29%股份。收報0.71元，升86.84%。恒大汽車曾升最多113.16%，是2014年11月18日後最大升幅，當日升幅為147.37%。高見0.81元，是2023年9月22日0.94元後最高。今日收市報0.71元，是2023年9月22日後收市新高，當日報0.9元。連升8日，累計升0.33元，對上一次連升8日是2022年4月12日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是1月16日。

聯眾國際（6899）：早前一筆借款或涉犯罪行為已報警。停牌。

中信（0267）附屬中信金屬擬減持艾芬豪料最多套現27億。收報8.38元，升1.09%。

京東（9618）劉強東：從不拼搏的人都不是我的兄弟。收報118.8元，跌0.67%。

英皇國際（0163）7億元售中環住宅大廈予英皇娛樂。收報0.4元，跌3.61%。

新火科技（1611）1.5億元售FTX索賠權料收益9695萬元收報2.85元，升2.15%。

惠譽再度下調萬科（2202）評級至「BB-」股價跌近9%。收報6.11元，跌1.93%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.3元，收報5.24元，升1.16%；康耐特光學（2276）創上市新高，見9.86元，收報9.85元，升4.56%；比高集團（8220）創上市新高，見1.6元，收報1.57元，升2.61%；中國移動（80941）創上市新高，見69.6元，收報69.6元，升2.28%；聯想集團（80992）創上市新高，見11.36元，收報11.14元，升8.58%；安碩印度（2836）創上市新高，見40.28元，收報40.18元，無升跌；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見78.26元，收報78.26元，升1.01%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2075元，收報2075元，升0.29%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見496.6元，收報496.6元，升0.65%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1117.3元，收報1116.9元，升0%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.95元，收報14.91元，升2.83%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見23.8元，收報23.8元，升2.5%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1056元，收報1055.9元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1130.25元，收報1130.25元，升0.06%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.145元，收報5.145元，升0.49%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1036.45元，收報1036.45元，升0.03%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見165元，收報164.75元，升0.18%；博時以太幣（3009）創上市新高，見30.68元，收報30.48元，升6.57%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.904元，收報3.904元，升6.38%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.645元，收報9.59元，升6.97%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新高，見1.234元，收報1.228元，升6.97%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新高，見8.93元，收報8.905元，升6.46%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.655元，收報9.61元，升6.72%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新高，見1.23元，收報1.23元，升6.77%；長久股份（6959）創上市新高，見64.9元，收報64.4元，升9.43%；中遠海控（1919）創52周高，見13.34元，收報13.18元，升4.94%；中遠海發（2866）創52周高，見1.11元，收報1.08元，升1.89%；東方海外（0316）創52周高，見140.6元，收報137.2元，升3.16%；聯想（0992）創52周高，見12.26元，收報12.04元，升8.86%；聯通（0762）創52周高，見6.39元，收報6.3元，升1.61%；中石油（0857）創52周高，見7.94元，收報7.94元，升3.52%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報74.85元，升2.25%；神華（1088） 創52周高，見37.7元，收報36.85元，升1.66%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見12.26元，收報12.04元，升8.86%；東方海外（0316）創52周高，見140.6元，收報137.2元，升3.16%；聯通（0762）創52周高，見6.39元，收報6.3元，升1.61%；中石油（0857）創52周高，見7.94元，收報7.94元，升3.52%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報74.85元，升2.25%；神華（1088） 創52周高，見37.7元，收報36.85元，升1.66%；華潤電力（0836）創52周高，見23.05元，收報22.85元，升3.16%；農業銀行（1288）創52周高，見3.85元，收報3.8元，跌0.26%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，藥明生物（2269）低見11.42元，收報11.86元，跌4.66%；方達控股（1521）低見1.19元，收報1.23元，無升跌；澳門勵駿（1680）低見0.149元，收報0.149元，跌6.88%；三寶科技（1708）低見0.5元，收報0.63元，升1.61%；日贏控股（1741）低見0.09元，收報0.097元，跌2.02%；飛揚集團（1901）低見0.13元，收報0.132元，跌4.35%；甘肅銀行（2139）低見0.295元，收報0.32元，無升跌；心泰醫療（2291）低見18.06元，收報18.38元，跌1.18%；偉鴻集團控股（3321）低見0.066元，收報0.069元，跌2.82%；凱萊英（6821）低見53.35元，收報55元，跌0.9%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，恒隆地產（0101）低見7.3元，收報7.47元，跌2.23%；蒙牛（2319）低見14.82元，收報15.64元，升2.22%；低見14.82元，收報15.64元，升2.22%；INTL GENIUS（0033）低見2.05元，收報2.07元，跌17.2%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.038元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.19元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.435元，收報0.47元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.99元，收報1元，跌0.99%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒大汽車（0708）收報0.71元，升86.84%；興業新材料（8073）收報0.2元，升60%；恒基發展（0097）收報0.195元，升41.3%；趣致集團 （0917）收報35元，升40%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.275元，升37.5%；ALCO HOLDINGS（0328）收報12.92元，升33.47%；錦藝集團控股（0565）收報0.222元，升27.59%；照現生態國際控股（8245）收報0.031元，升24%；明發（0846）收報0.295元，升22.92%。

下跌異動股，包括，保集健康（1246）見52周低0.044元，收報0.055元，跌81.67%；東方匯財證券（8001）收報0.226元，跌35.43%；榮暉控股（8213）收報0.52元，跌22.39%；盛禾生物（2898）創上市新低，見11.32元，收報11.32元，跌22.04%；千盛集團控股（8475）見52周低0.22元，收報0.35元，跌21.35%；華控康泰（1312）收報0.036元，跌20%；鴻盛昌資源（1850）收報0.51元，跌19.05%；高雅光學（0907）收報0.089元，跌17.59%；INTL GENIUS（0033）見52周低2.05元，收報2.07元，跌17.2%；璋利國際（1693）收報0.045元，跌16.67%；金朝陽集團（0878）收報6.29元，跌14.77%。

 

其他報道

萬科22億人幣出讓深灣T208-0053宗地使用權

滬深三大指數全線向上 滬指升逾1%

金管局代表團訪大馬 加強雙邊金融合作

彭博社：香港4月出口增長11.9% 勝預期 進口增3.7% 遜預期

xAI B輪融資60億美元 馬斯克：「未來幾周還會宣布更多消息」

PayMe：用戶已超過300萬 推麥當勞5元快閃優惠券

【有片：埋身擊】恒生科技指數走勢反覆 200天及250天線為重要支持

新城市建設發展：削溢價發新股買田螺車規模

石藥首季多賺13%至16.1億元人幣

佳兆業清盤呈請聆訊再押後至下月底

半日沽空金額減少6% 南方恒生科技增加449%

恒大訂不具約束力條款書售29%恒汽股份 另三成股份予買方購股權

王冬勝：香港成功與內地息息相關 每次危機過後香港都能反彈

恒指半日升56點 科指升0.08% 恒汽升81% 趣致集團上市升20%