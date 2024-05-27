今年首4個月的商品整體出口貨值按年升11.9%，進口貨值升6.9%。首4個月有形貿易逆差939億元，相等於商品進口貨值的6.1%。

經季節性調整的數字顯示，截至4月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升3.6%。同時，商品進口貨值上升2.3%。

政府發言人表示，4月商品出口貨值按年顯著增長。輸往內地及美國的出口明顯上升，輸往歐盟的出口則下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，若外部需求繼續維持，香港的出口表現應會進一步改善，儘管地緣政治緊張局勢和偏緊的金融狀況維持更久會帶來不確定性。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析

4月份與2023年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升15.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升38.4%）、泰國（升33.2%）、越南（升22.1%）、中國內地（內地）（升21.3%）和菲律賓（升16.3%）。另一方面，輸往印度（跌28.5%）和日本（跌13.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升17.1%）。另一方面，輸往荷蘭（跌24.3%）和德國（跌21.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升48.8%）、韓國（升47.9%）、新加坡（升45.1%）、馬來西亞（升11.9%）和內地（升5.7%）。另一方面，來自台灣（跌19.6%）和美國（跌12.2%）的進口貨值則錄得跌幅。

首4個月與2023年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升37.2%）、內地（升20.5%）、越南（升18.8%）、阿拉伯聯合酋長國（升15.6%）和美國（升8.7%）。另一方面，輸往荷蘭（跌26.9%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升55.6%）、越南（升40.6%）、新加坡（升22.1%）、泰國（升10.6%）和內地（升8.7%）。另一方面，來自印度（跌11.1%）和台灣（跌10.6%）的進口貨值則錄得跌幅。

按主要貨品類別分析

4月份與2023年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增224億元，升14.3%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增82億元，升24.0%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增179億元，升11.1%）。

首4個月與2023年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增834億元，升13.9%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增242億元，升15.6%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增622億元，升10.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增152億元，升9.5%）。

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