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中行斥215億人幣 投國家集成電路產業投資基金三期

中國銀行（3988）公告，該行擬向投資半導體的國家集成電路產業投資基金三期，出資215億元（人民幣，下同），而中行持股比例為6.25%。中行表示，是次投資資金來源為該行自有資金。

通告提到，基金旨在引導社會資本加大對集成電路產業的多渠道融資支持，重點投向集成電路全產業鏈。

通告續指，基金由中華人民共和國財政部等19家機構共同出資設立，註冊資本為3440億元，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資及投資管理等。

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