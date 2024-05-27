moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

佳兆業健康武天逾辭任執董、聯席副主席職務

佳兆業健康（0876）公布，已獲武天逾及張華綱通知，各自均希望投入更多時間處理個人事務，並於退任後將不會於股東週年大會上膺選連任。因此武天逾及張華綱各自均將退任執行董事職務，自股東週年大會結束後生效。武天逾於退任後亦將不再擔任薪酬委員會成員及公司董事會聯席副主席。

武天逾及張先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事項須知會股東或聯交所。

由於武天逾之退任，執行董事郭英成將獲委任為薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

其他報道

中行斥215億人幣 投國家集成電路產業投資基金三期

施銘倫再減持太古B

投資推廣署 香港「投資自由度」強 家族辦公室爭奪戰中具獨特優勢

港航明早10時起7000張0元機票開搶 航點包括大阪、名古屋、曼谷及首爾等

全日沽空金額減12% 比率3個月低 騰訊成交119億 沽空反減33%

政府統計處：香港4月出口升11.9% 進口升3.7% 出口內地、美國明顯上升

趣致集團首日掛牌升40% 全日高位收 一手賺2000元

恒指收市升218點 三大指數一周最大升幅 成交則兩周低 北水流入增75%

萬科22億人幣出讓深灣T208-0053宗地使用權

滬深三大指數全線向上 滬指升逾1%

金管局代表團訪大馬 加強雙邊金融合作

彭博社：政府聲明顯示 香港4月出口增11.9% 進口增3.7%

xAI B輪融資60億美元 馬斯克：「未來幾周還會宣布更多消息」

PayMe：用戶已超過300萬 推麥當勞5元快閃優惠券

【有片：埋身擊】恒生科技指數走勢反覆 200天及250天線為重要支持

新城市建設發展：削溢價發新股買田螺車規模

石藥首季多賺13%至16.1億元人幣

佳兆業清盤呈請聆訊再押後至下月底

半日沽空金額減少6% 南方恒生科技增加449%

恒大訂不具約束力條款書售29%恒汽股份 另三成股份予買方購股權

王冬勝：香港成功與內地息息相關 每次危機過後香港都能反彈

恒指半日升56點 科指升0.08% 恒汽升81% 趣致集團上市升20%

滬深三大指數半日走勢分化 滬指穩守3100點