佳兆業健康（0876）公布，已獲武天逾及張華綱通知，各自均希望投入更多時間處理個人事務，並於退任後將不會於股東週年大會上膺選連任。因此武天逾及張華綱各自均將退任執行董事職務，自股東週年大會結束後生效。武天逾於退任後亦將不再擔任薪酬委員會成員及公司董事會聯席副主席。
武天逾及張先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事項須知會股東或聯交所。
由於武天逾之退任，執行董事郭英成將獲委任為薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。
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