陳志立指，近期政策均利好港股，本地方面包括在2月撤除地產辣稅、5月內地增加自由行來港城市，內地方面則近日有房地產去庫存政策，市場預期政策陸續有來，有助消除下行假設情境，提振市場氣氛，市傳內地考慮免徵北水來港買港股收取兩成股息稅，有助將港股收益率由逾3%提升至4.5%，吸引內地投資者來港。另外，港股由低於平均的兩個標準差，回升至低一個標準差，仍是低估值市場，相對全球市場仍然吸引。

企業盈利率有改善，陳立志表示，港股自10個月以來首次獲提升盈利預期，展望未來在政策幫助下，企業盈利可望進一步改善，瑞銀預期今年恒指企業每股利潤將上升7.1%，明年上升6.9%，相對過去兩年為3.6%和3.8%。近期港股由19600點水平回吐，陳志立認為在累升兩成後有整固，是健康回吐，未來需要關注利潤回升表現，以及政策細節能否帶動企業利潤上升。

行業方面，陳志立偏好互聯網行業，由於成本節約和利潤率上升，帶動企業盈利好過市場預期 ，並以回購和股息提升資本回報，現時估值亦不高；疫情以來累積的旅遊需求強勁，澳門博彩股等港股旅遊相關行業可以受惠，教育轉型至職業培訓，相關需求相當強勁，瑞銀亦看好高收益率、高股息的股票。

瑞銀上月將中國內地和香港股市上調至超配，瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon表示，中港股市股值便宜已有一段長時間，現在上調評級是因為有見企業利潤有改善趨勢，互聯網和消費行業在過去18個月分別上升32%和2%，近期假日消費強勁，信心反彈將推動股市向上，另外國家隊入市限制股市下行空間。

截至今年首季，新興市場基金減持中國股票2.9%，相對MSCI新興市場指數只降低中國股票比重1.4%，不過Karen Hizon認為4月香港與內地市場強勁反彈，外資低配情况已經見底。因為不少投資者仍然低配，認為是次反彈會有更多支持。去年底瑞銀對中國市場看好好轉，不少投資者認為缺乏趨化劑入市，不想首先進入市場，不過現時港股已上升兩成，只要企業利潤能夠支持，相信上升可以持續。