集團指，2023年上半年綜合純利約2.375億港元，包括2023年上半年公司聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份完成私人配售後確認的一次性攤薄收益約1.241億港元，儘管集團並無收到現金，及公司於2023年上半年完成出售南京佳力圖若干股份後確認出售聯營公司權益的出售收益約3,870萬港元。

倘撇除上述於2023年上半年確認的攤薄收益及出售收益，集團於2023上半年的經調整綜合純利將約為7,470萬港元，而2024年上半年的預計綜合純利介乎6,000萬港元至6,500萬港元，將較2023年上半年的經調整綜合純利經調整減少約19.7%至13.0%。

倘就上述於2023年上半年確認的攤薄收益及出售收益的正面影響不作調整，2024年上半年的預計綜合純利將較2023年上半年的綜合純利減少約74.7%至72.6%。

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