在今次午餐會內，嘉賓及學員家屬一同見證首批共6位學員受訓5個月後正式畢業。是次畢業禮見證人包括香港瑰麗酒店董事總經理孟曉和(Hugo Montanari)，以及在「BluUp技能提升計劃」中擔當重要角色的香港瑰麗酒店社會公益總監吳家麗。The Edible Projects (T.E.P) 的聯合創辦人陳凱琳也出席了畢業典禮及午餐會，分享一眾畢業學員的喜悅。

孟曉和表示：「BluHouse展現了我們致力於產生積極社會和環境影響的決心。在香港瑰麗酒店，我們堅信賦予人們力量、提供平等機會，並贊揚每個人的優點，能夠促進一個更加包容的社會。」。他還提到，他們與《愛・傳遞》合作推出的BluUp技能提升計劃，不僅為學生們提供寶貴的工作經驗和支持，還為他們未來的職業發展開辟了道路。

BluHouse致力為社區所有成員創造平等的機會。包括為單親媽媽、難民、殘疾人士和少數民族人士提供支持。餐廳更承諾將1%的收入用於支持酒店周邊社區中服務不足的群體，這一舉措使香港瑰麗酒店成為瑰麗酒店集團旗下的六間「瑰麗一心開拓者」(Imapct Trailblazers) 酒店之一。這六間酒店代表了在集團內，對社會和環境方面最具前瞻性的酒店，引領著集團邁向更公平、更具可續性的未來，並為酒店業樹立新的標桿。BluUp則是一個建立在BluHouse使命之上的創新計劃，專門為《愛・傳遞》有特殊教育需求的青年設計了一個全面五個月培訓項目。在BluHouse導師的引導下，學員們將獲得促進個人和職業發展所需的關鍵技能。在項目中表現優異的個人還有機會在畢業後獲得在BluHouse的全職工作。

《愛・傳遞》的創始人潘嘉麗表示，香港瑰麗酒店與其團隊緊密合作，共同打造了這個計劃，包括香港瑰麗酒店探索之旅、衛生與食品安全培訓、餐飲知識及技能培訓、建立伙伴系統、定期反饋及輔導等。為這些有特殊需要的有志青年創造了一個全方位支援的學習環境，是有特殊教育需要青年如何成功發展的傑出範例。」

「BluUp技能提升計劃」將於本年6月底迎接第二批學員，據了解，培訓學員數目亦達6名。