珠海華發建議透過其內部現金資源全數撥付私有化的應付現金代價。於今日公告日，珠海華發經鏵金投資有限公司及由旗下華發股份（滬600325）持有的光杰分別持有華發物業服務的38.76%及3.8%，若私有化完成，則鏵金及光杰分別持有華發物業服務的96.2%及3.8%，華發物業服務上市地位將被撤銷。

據公告，珠海華發意向讓華發物業服務在私有化後繼續經營其現有業務，亦無任何計劃對繼續聘用本集團僱員作出任何重大變動，公司將對華發物業服務的資產、公司架構、資本化、運營、財產、政策及管理進行戰略審查等。

公司指，建議旨在為計劃股東提供機會，以較現行股價具有吸引力的溢價，將其於公司的投資變現為現金。近年來，股份之交易流通量長期處於相對較低之水平，股份交易之低流通量可能讓計劃股東難以在不對股價格造成負面影響之情况下進行大量場內出售。因此，私有化為計劃股東提供將其投資變現以換取現金之直接機會，並將接納該計劃之所得款項重新部署至其他投資機會。

就珠海華發及華發物業服務而言，自2017年以來，由於華發物業服務交易的流通量相對較低，且股份交易價格在過去幾年呈下降趨勢，因此未開展任何股權籌資活動。在此等情况下，公司無法充分利用其目前的上市平台作為其長期增長的資金來源。預計在不久的將來，股份繼續上市可能不會給公司帶來任何有意義的裨益。

同時，可減低維持公司上市地位的成本及開支，同時讓要約人以更具效率及效益的方式經營集團業務，而將公司除牌，預期可減少與維持本公司上市地位及遵守監管規定有關的行政成本及管理資源等。

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