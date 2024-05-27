另外，現年52歲的楊毓麟已獲委任為公司之財務總裁、公司秘書及授權代表，於2024年5月27日起生效。

在加入集團前，楊毓麟曾於跨國集團及香港多間上市公司擔任高級管理職務。包括曾於正大集團中國地區之商業地產及房地產開發業務擔任首席財務官。彼於2016年至2019年為大同機械（0118）之財務總監及聯席公司秘書。

他亦分別於2011 年至2016年及於2013年至2016年為萬裕科技（0894）之財務總裁及擔任執行董事和公司秘書職務。

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