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紛美包裝執董認為新巨豐提出要約不符合公司最佳利益

紛美包裝稱，就早前股東新巨豐（深：301296）對公司提出要約收購，公司指要約人與紛美為競爭對手，公司執行董事認為，要約不符合公司最佳利益，應予以拒絕。

又指，5月6日發布的公告完全未獲邀請及未經董事會事先進行任何討論而作出，不符合公司最佳利益；又稱作出要約的動機旨在制約及限制公司於要約期間的行為。董事會另指，要約的條件要求很高，因此未必會作出。

董事會亦宣布，已成立由非執行董事洪鋼，全體獨立非執行董事LUETH Allen Warren、BEHRENS Ernst Hermann及郭凱組成的獨立董事委員會，以就要約向公司股東提供推薦建議。此外，委任英高為公司財務顧問，就要約向董事會提供意見。

通告提到，由於紛美非執行董事王邦為中國蒙牛（2319）附屬公司的僱員，而中國蒙牛持有紛美約7049萬股股份，佔約佔公司已發行股本的5.01%。倘要約成為或被宣佈為無條件，則中國蒙牛可能需要審查其與紛美的業務關係，因此王邦將不會是獨立董事委員會的成員。

本月9日，持股紛美26.8%股權的大股東山東新巨豐（新巨豐），提出以每股2.65元全面收購要約。其後一日，新巨豐再建議委派溫嘉旋任非執行董事最終以些微之差，以反對票51.05%遭否決。

新巨豐股東之一為伊利（滬：600887），與紛美另一股東、及最大客戶蒙牛為競爭對手。