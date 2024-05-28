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港股ADR升85點 夜期低水24點 寶尊電商等業績 EDA集團上市

美股休市，港股ADR升85點或0.46%，報18694點，即月恒指夜期報18803點，夜期低水24點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.33%，折合報378.446元；阿里巴巴（9988）折合報79.3元，較港股升0.05%；美團（3690）折合報116.7元較港股跌1.72%；匯控（0005）升1.3%，折合報69.317元；建行（0939）升0.27%，折合報5.79元。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，幸福控股（0260）、寶尊電商－Ｗ（9991）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）

EDA集團（2505）今日上市，定價2.28元。

阿里健康（0241）全年賺多64%不派末期息。

紛美包裝（0468）執董認為新巨豐提出要約不符合公司最佳利益。

工行（1398）向國家集成電路基金三期出資215億人幣。

鷹君（0041）擬擴展與兩大學合作，培育新一代可持續發展人才。

中國奧園（3883）老臣子鄭少輝回巢，任執董。

上海市︰探索通過國有平台公司等主體收購、躉租適配房源。

謝瑞麟（0417）：伍綺琴辭任副主席兼首席策略暨財務官。

華發物業服務（0982）大股東提私有化，每股作價0.29元溢價三成。

安樂工程（1977）盈警，料上半年盈利降至最低6000萬元。

佳兆業健康（0876）武天逾辭任執董、聯席副主席職務。

惠理（0806）蘇俊祺、洪若甄減持惠理。

中行（3988）斥215億人幣，投國家集成電路產業投資基金三期。

施銘倫再減持太古B（0087）

 

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