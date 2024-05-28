恒指今早低開13點或0.08%，報18814點，大市成交金額15億元；國指今早高開0點或0.01%，報6688點。恒生科技指數開市報3868點，升0.09%。通訊服務、非必需消費品、金融、實業股推低大市。上升股份比例為9.08%，下跌為4.24%，無升跌為86.66%。