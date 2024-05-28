恒指今早低開13點或0.08%，報18814點，大市成交金額15億元；國指今早高開0點或0.01%，報6688點。恒生科技指數開市報3868點，升0.09%。通訊服務、非必需消費品、金融、實業股推低大市。上升股份比例為9.08%，下跌為4.24%，無升跌為86.66%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中國銀行（3988）拖累大市。中海油（0883）、中移動（0941）、中芯國際（0981）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，33隻下跌，20隻無升跌。阿里健康（0241）升4.23%，報3.2元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌4.4%，報32.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，12隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.2元，升4.23%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報27.75元，跌1.42%。
恒指續高於20天線(18767.82點)。科指續低於20天線(3937.23點)。
復星（0656）6.7億歐元悉售德國Hauck Aufhäuser Lampe PrivatbankAG。無成交，報4.58元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，幸福控股（0260）停牌。寶尊電商－Ｗ（9991）無成交，報7.43元。世界華文媒體（0685）無成交，報0.17元。萬華媒體（0426）無成交，報0.048元。
EDA集團（2505）今日上市，定價2.28元。開市報3.09元，升35.53%。
阿里健康（0241）全年賺多64%不派末期息。開市報3.2元，升4.23%。
紛美包裝（0468）執董認為新巨豐提出要約不符合公司最佳利益。無成交，報2.49元。
工行（1398）向國家集成電路基金三期出資215億人幣。開市報4.65元，跌0.21%。
鷹君（0041）擬擴展與兩大學合作，培育新一代可持續發展人才。無成交，報12.5元。
中國奧園（3883）老臣子鄭少輝回巢，任執董。無成交，報0.212元。
上海市︰探索通過國有平台公司等主體收購、躉租適配房源。中海外（0688）開市報16.06元，升1.26%。龍湖（0960）開市報13.9元，升2.06%。潤地（1109）開市報30.6元，升0.16%。
謝瑞麟（0417）：伍綺琴辭任副主席兼首席策略暨財務官。無成交，報0.84元。
華發物業服務（0982）大股東提私有化，每股作價0.29元溢價三成。創52周高，見0.275元，開市報0.275元，升23.87%。
安樂工程（1977）盈警，料上半年盈利降至最低6000萬元。開市報1.04元，跌0.95%。
佳兆業健康（0876）武天逾辭任執董、聯席副主席職務。無成交，報0.022元。
惠理（0806）蘇俊祺、洪若甄減持惠理。無成交，報1.89元。
中行（3988）斥215億人幣，投國家集成電路產業投資基金三期。開市報3.86元，跌0.26%。
施銘倫再減持太古B（0087）。無成交，報10.64元。
破頂股包括，萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.445元，開市報0.445元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，開市報0.275元，升23.87%；東方電氣（1072）創52周高，見13元，開市報13元，升0.31%；滙力資源（1303）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，升1.01%；珩灣科技（1523）創52周高，見3元，開市報3元，升4.17%；匯聚科技（1729）創52周高，見2.18元，開市報2.18元，升0.93%；南旋控股（1982）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升1.27%；帝王實業控股（2940）無成交，報0.41元。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見7.94元，開市報7.94元，無升跌；中移動（0941）創52周高，見75元，開市報75元，升0.2%。
異動股
上升異動股，包括，EDA集團（2505）開市報3.09元，升35.53%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，開市報0.275元，升23.87%；天任集團（1429）開市報0.055元，升12.24%；駿東控股（8277）開市報0.5元，升11.11%；世茂集團（0813）開市報1.17元，升8.33%；大成糖業（3889）開市報0.239元，升7.66%；中國白銀集團（0815）開市報0.425元，升6.25%；大成生化科技（0809）開市報0.109元，升5.83%；旭輝（0884）開市報0.455元，升5.81%。
下跌異動股，包括，保集健康（1246）開市報0.047元，跌14.55%；DEYUN HOLDING（1440）開市報2.7元，跌10%；佐丹奴（0709）開市報2.03元，跌6.88%；通天酒業（0389）開市報0.75元，跌6.25%；建發國際集團（1908）開市報17元，跌5.03%；長實集團（1113）開市報32.6元，跌4.4%；旭日企業（0393）開市報0.91元，跌4.21%；東瑞製葯（2348）開市報1.17元，跌4.1%。
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