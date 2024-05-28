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瑞銀Koh：已完成大部分裁員工作

彭博社報道，瑞銀集團亞太總裁Edmund Koh暗示該行在地區的裁員大部分已結束。Edmund Koh稱，「我們已經在業務領域和地域方面優化了大部分職位」，瑞銀在亞太地區的13個地方有業務，而且「我們已經完成了大部分裁員工作」。

在去年根據政府促成的協議對瑞信緊急救助之後，瑞銀裁撤了數千崗位。Koh表示，這項併購交易將於本周正式完成。

Koh表示「員工流失率相當高，無論是自願還是非自願」，「這是因為我們削減了重複的崗位」。

他說，瑞銀保留了兩個團隊中最優秀的人才，並增加了淨新資產，同時客戶保留率也非常高。Koh表示，該行儘量不裁員，但每年都會根據產出率對職位進行評估。他說，從股東的角度來說，崗位調整引進更優秀更敬業的員工永遠是對的。

Koh說，客戶一直在把錢投向債券和美國市場，而中國互聯網行業正在「歸來」。

 

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