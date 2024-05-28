港元現報7.8075元升值3點子，曾貶值最多4點子，報7.8082元，亦曾升值最多21點子，報7.8057元，是5月23日7.8034元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.26點子至4.21197%，是5月24日後最低；1星期HIBOR升7.2點子至4.44381%，是3月28日後最高；2星期HIBOR升1.36點子至4.48536%，是3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.51點子至4.75976%，是5月21日後最低；6個月期HIBOR跌1.95點子至4.83518%，是5月21日後最低；12個月期HIBOR升0.07點子至4.99262%。

美元指數現報104.455貶值0.14點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44226%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9514%，連續2日擴闊，利差是2024年5月21日後最闊，當日差距為-0.9952%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年5月07日，當日利差報-1.2351%。