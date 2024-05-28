RansomHub稱，獲得了佳士得富裕客戶的個人信息，並發布了所謂的包含一些姓名、國籍和出生日期的「樣本」。該組織發布這些信息的同時還附上一個倒計時時鐘，表明他們將在6月初發布全部信息。

佳士得發言人承認一些客戶信息被竊取。在聲明中指，「我們的調查確定有第三方未經授權訪問了佳士得的部分網絡」，「調查還確定該事件背後的組織獲取了與我們一些客戶有關的有限數量的個人數據。沒有證據表明任何財務或交易記錄被洩露」。

佳士得發言人稱「佳士得目前正在通知隱私監管機構和政府機構，並在短期內與受影響客戶進行溝通」。

報道引述網絡安全公司Emsisoft威脅研究員Brett Callow表示，目前尚不清楚該組織是否像他們聲稱的那樣竊取了那麼多數據。「此案中最大的擔憂可能是那些極為昂貴藝術品的位置可能會被發布到網上」。

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