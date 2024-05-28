美股休市，在岸人民幣曾貶值至7.2467元，是4月29日7.247元後最弱，加上對內房政策效果存疑，內房股衝高回落，拖累A股反覆向下。歐洲央行官員的鴿派言論促使交易員加大減息押注，亞幣兌美元幾乎全線升值，美匯指數連跌3日，曾低見104.418，是5月20日後低。港股則跟隨美期上升，連升第二日，三大指數見3日高。新股表現續優，EDA集團（2505）收報3.1元，升35.96%，而昨日上市的趣致集團 （0917）收報41元，升17.14%。
恒指今早低開13點，高位升173點，低位跌39點，高低波幅212點。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為27.97%，下跌為24.11%，無升跌為47.91%。
恒指半日升107點或0.57%，報18934點，大市成交金額552億元；國指升43點或0.65%，報6731點。恒生科技指數收報3894點，升0.79%。
藍籌股成交金額235.48億元，佔大市成交42.65%；科指成份股成交金額129.55億元，佔大市成交23.46%；國指成份股成交金額197.11億元，佔大市成交35.7%。
24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少13.46%，至71.59億元，佔大市成交12.96%。牛熊證成交金額34.2億元，減少22.06%；窩輪成交金額37.38億元，減少3.75%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中移動（0941）、比亞迪（1211）拖累大市。
藍籌55隻升，22隻下跌，5隻無升跌。阿里健康（0241）升12.7%，收報3.46元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌4.55%，收報32.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報3.46元，升12.7%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.33元，跌2.92%。
恒指上試10天線(19129.6點)。科指上試20天線(3938.57點)。
北水南下合計淨流入37.83億元，較上日減少14.5%，連續第9日流入，累計流入287.8億元，對上一次連續9日淨流入是4月11日。
騰訊（0700）大股東Naspers將9600萬股轉入中央結算系統。收報384元，升1.75%。
恒大汽車（0708）曾大跌23% 恒大擬悉售恒大汽車持股。收報0.57元，跌19.72%。
長江中心二期出租率據報續維持10%。長實（1113）收報32.55元，跌4.55%。
復星（0656）6.7億歐元悉售德國Hauck Aufhäuser Lampe PrivatbankAG。收報4.63元，升1.09%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，幸福控股（0260）停牌。寶尊電商－Ｗ（9991）收報7.21元，跌2.96%。世界華文媒體（0685）收報0.17元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.048元，無升跌。
EDA集團（2505）今日上市，定價2.28元。收報3.1元，升35.96%。
阿里健康（0241）全年賺多64%不派末期息。收報3.46元，升12.7%。
紛美包裝（0468）執董認為新巨豐提出要約不符合公司最佳利益。收報2.49元，無升跌。
工行（1398）向國家集成電路基金三期出資215億人幣。收報4.66元，無升跌。
鷹君（0041）擬擴展與兩大學合作，培育新一代可持續發展人才。收報12.48元，跌0.16%。
中國奧園（3883）老臣子鄭少輝回巢，任執董。收報0.203元，跌4.25%。
上海市︰探索通過國有平台公司等主體收購、躉租適配房源。中海外（0688）收報15.66元，跌1.26%。龍湖（0960）收報13.64元，升0.15%。潤地（1109）收報31元，升1.47%。
謝瑞麟（0417）：伍綺琴辭任副主席兼首席策略暨財務官。收報0.84元，無升跌。
華發物業服務（0982）大股東提私有化，每股作價0.29元溢價三成。創52周高，見0.275元，收報0.27元，升21.62%。
安樂工程（1977）盈警，料上半年盈利降至最低6000萬元。收報1.04元，跌0.95%。
佳兆業健康（0876）武天逾辭任執董、聯席副主席職務。收報0.022元，無升跌。
惠理（0806）蘇俊祺、洪若甄減持惠理。收報1.87元，跌1.06%。
中行（3988）斥215億人幣，投國家集成電路產業投資基金三期。收報3.87元，無升跌。
施銘倫再減持太古B（0087）。收報10.64元，無升跌。
破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見10.1元，收報10.08元，升2.34%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見19.44元，收報19.42元，升2.21%；中國移動（80941）創上市新高，見69.75元，收報69.35元，跌0.36%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1130.45元，收報1130.4元，升0.01%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見45.92元，收報45.92元，升0.57%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見12.04元，收報11.82元，升2.78%；長久股份（6959）創上市新高，見66.45元，收報62.95元，跌2.25%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.39元，無升跌；華晨中國（1114）創52周高，見6.8元，收報6.76元，升0.9%；中遠海控（1919）創52周高，見13.74元，收報13.74元，升4.25%；中遠海能（1138）創52周高，見11.38元，收報11.26元，升2.74%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.79元，收報0.77元，升4.05%。
破頂指數成份股包括，東方海外（0316）創52周高，見144元，收報143.8元，升4.81%；聯通（0762）創52周高，見6.39元，收報6.38元，升1.27%；中石油（0857）創52周高，見8.21元，收報8.18元，升3.02%；中海油（0883）創52周高，見21元，收報20.9元，升2.2%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報74.6元，跌0.33%；宏橋（1378）創52周高，見13元，收報12.7元，升3.76%；神華（1088） 創52周高，見37.9元，收報37.8元，升2.58%；華潤電力（0836）創52周高，見23.2元，收報22.75元，跌0.44%。
6隻股份創上市新低，包括21世紀教育（1598）低見0.146元，收報0.146元，跌4.58%；凌銳控股（0784）低見0.068元，收報0.072元，跌14.29%；２１世紀教育（1598）低見0.146元，收報0.146元，跌4.58%；心泰醫療（2291）低見17.42元，收報17.6元，跌4.24%；泓盈城市服務（2529）低見2.35元，收報2.36元，跌5.98%；盛禾生物（2898）低見10.1元，收報10.68元，跌5.65%。
創52周低，其中包括，富臨（1443）低見0.134元，收報0.14元，跌6.67%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.038元，無升跌；宏輝集團（0183）低見0.15元，收報0.152元，跌0.65%；和記電訊香港（0215）低見0.99元，收報1元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.188元，收報0.195元，升2.63%；北方礦業（0433）低見0.045元，收報0.05元，升2.04%；保集健康（1246）低見0.029元，收報0.033元，跌40%；都市麗人（2298）低見0.195元，收報0.2元，跌1.96%。
異動股
上升異動股，包括，正乾金融控股（1152）收報0.138元，升176%；威揚酒業控股（8509）收報0.6元，升39.53%；EDA集團（2505）收報3.1元，升35.96%；貝森金融（0888）收報0.055元，升34.15%；泰林科建（6193）收報0.248元，升24%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.27元，升21.62%；雲南建投混凝土（1847）收報0.46元，升19.48%；陽光油砂（2012）收報0.38元，升18.75%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.2元，升17.65%；趣致集團 （0917）收報41元，升17.14%；紫元元（8223）收報1.44元，升17.07%。
下跌異動股，包括，保集健康（1246）見52周低0.029元，收報0.033元，跌40%；恒大汽車（0708）收報0.57元，跌19.72%；大成糖業（3889）收報0.183元，跌17.57%；時富投資（1049）收報1.06元，跌15.2%；合富輝煌（0733）收報0.56元，跌15.15%；劍虹集團控股（1557）收報0.41元，跌14.58%；凌銳控股（0784）創上市新低，見0.068元，收報0.072元，跌14.29%；欣融國際（1587）收報0.455元，跌14.15%；中國智能健康（0348）收報0.046元，跌13.21%。
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