京畿南部警察廳產業技術安全偵查隊表示，該女員工涉嫌違反《防止產業技術洩漏及保護法》，上月底被捕送檢，現已被檢方起訴，正接受地方法院審判。

該女員工於2013年入職SK海力士，之後一直在負責分析晶片不良的部門工作，2020年至2022年在中國分公司擔任組長，負責企業交易客戶洽談。 2022年6月，她返韓後立即跳槽到華為。

據報，她離職前曾用3000多張A4紙列印出涉及核心半導體工序問題解決方案的資料。SK海力士禁止員工使用USB設備，並對打印內容、打印人、文件用途等訊息進行詳細紀錄和管理。涉案員工雖留下打印文件的紀錄，但其用途未被SK海力士掌握。警方認為，她將打列的紙張分批轉移至外部，惟她否認指控。警方其後展開調查，於4月底在她入境南韓後，在機場作出拘捕行動。

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