阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓港澳業務負責人陳子堅昨日表示，不同於以往618更多的增長來自於「舊客戶」的下單增多，今年淘寶香港站618購物節第一波（5月20日晚8時至5月28日晚）期間，瀏覽用戶及支付用戶相比去年均有所增加，顯示有更多新用戶的加入。同時，陳子堅指此次618的活動時間比以往更長，第二波自5月31日晚8時至6月20日晚，是希望給足消費者時間選購商品，同時減少物流壓力。
物流方面，陳子堅稱官方物流一直持續推出服務降低物流費，包括今年5月24日起取消了宅配上門附加費16元人民幣，去年將原先的1千克起送修改為500克起送，自提首重降至最低6元人民幣，並於一年前推出「淘寶PLUS」服務，使得官方物流使用率持續錄得上升。同時，陳子堅注意到香港人在淘寶買東西的習慣從原先多爲一家人一起下單，逐漸轉變爲現在自己下單人數有所增加，相信與官方物流費用逐漸降低有關。
陳子堅表示淘寶天貓香港站將繼續努力解決香港「退貨難」的問題，目前有標記「淘寶PLUS」服務的商品可以實現在香港本地退貨，涉及的商品超過4000萬件。
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