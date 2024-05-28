XTransfer公布，與TerraPay合作，為從事國際貿易的中小企業提供支付解决方案，藉TerraPay基礎設施，增强其服務能力，使客戶能於全球進行本地支付，並以本地貨幣結算，覆蓋136個國家和地區，包括非洲、拉丁美洲和東南亞等新興市場。
XTransfer新加坡CEO蕭麗欣表示，「此次合作是XTransfer一個重要的里程碑，大幅增强我們的全球支付能力。通過利用 TerraPay 廣泛的全球支付網絡，XTransfer 節省大量成本，並加快進入各個市場的時間，節省本地拓展工作。此次合作，進一步展現XTransfer致力於通過創新貿易支付解决方案，幫助中小企業實現全球擴張並提高全球競爭力的决心」。
TerraPay亞太區副總裁Sukesh Malliah表示，「很高興能與XTransfer合作，為全球中小企業提供跨境支付解决方案。此次合作彰顯我們提供創新可靠的金融解决方案，以提高效率及推廣普惠金融的承諾。與XTransfer共同期望協助中小企業，為其提供在全球市場取得成功所需的工具，促進新興市場的經濟發展和互聯互通」。
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