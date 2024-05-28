顧客在foodpanda 惠康及Market Place頁面，即可選購多達5,000款新鮮食品、零食汽水雪糕、紅白汽酒、糧油雜貨等貨品，45分鐘極速送到。

現凡於5月30日或之前到foodpanda購買惠康或Market Place精選貨品可享低至半價優惠，即日起至6月20日買滿380元更享額外85折，最多可享80元優惠。

此外，惠康早前亦推出了升級版惠康網店App及網頁，顧客購物滿500元即可享免費送貨服務；購物滿150元亦可免費網購店取，任選到超過200間門市自取貨品，為顧客帶來更多網購服務的選擇。

DFI零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟表示，近年消費者漸趨跨平台購物，對不同形式的網購服務需求大增，因此集團正大力拓展電子商務，協同線上線下，完善顧客的購物體驗。集團與foodpanda合作，在快速商務上擴大顧客群。透過foodpanda 的網絡優勢、完善的科技配套，以及靈活快速的送貨服務，可以為更多顧客提供更優質丶快捷及輕鬆的購物體驗。

為慶祝是次合作， 活潑可愛的foodpanda品牌大使Pau-Pau將於6月第一及第二個星期六，親臨惠康及Market Place門市與顧客見面，並大派禮物，詳情請留意Facebook專頁。同時，惠康及Market Place於全港十多間分店已換上以Pau-Pau為主題的粉紅色裝飾及打卡區，歡迎大家來一齊發掘Pau-Pau的蹤影。而與foodpanda聯乘推出的一系列WhatsApp stickers亦快將登場。

其他報道

SEC新規 美股今起將以T+1結算

XTransfer與TerraPay合作 升級跨境支付服務

淘寶香港站618：第一波促銷錄得更多新用戶下單

【有片：埋身擊】商品貨幣或進一步上升 有望挑戰本月高位

嘉利國際：AI及通用型伺服器訂單雙增長 產能高位運行

研究：港人旅遊熱點中 泰國ATM提款收費率最高

半日沽空金額增7% 盈富沽空增2.4倍 上日基金單位降至逾5個月低

SK海力士前中國員工涉嫌向華為泄露技術被起訴

本月新股首日皆升 EDA集團半日升35% 一手賺800元

恒指半日升107點 科指升0.7% EDA集團升35%

附搶飛連結︱港航：大阪及首爾的0元機票已搶完

滬深三大指數半日走勢分化 滬指升0.01%

暗網現客戶資料「樣本」 佳士得承認一些客戶信息被竊取

ZA Bank「加息星期二」快閃優惠 港元1個月定存高達10厘

港元拆息個別發展 1個月HIBOR續見逾個半月高

美光擬在廣島建造生產DRAM晶片新廠