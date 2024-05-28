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惠康及Market Place加盟foodpanda 精選貨品半價再85折

惠康及Market Place宣布加盟foodpanda 亞洲領先的外送平台，提供多達5,000款新鮮食品、零食汽水雪糕、紅白汽酒、糧油雜貨等，極速45分鐘送至全港各區， 照顧市民日常所需。即日起更推出foodpanda獨家優惠，精選貨品低至半價，額滿再享85折優惠。

顧客在foodpanda 惠康及Market Place頁面，即可選購多達5,000款新鮮食品、零食汽水雪糕、紅白汽酒、糧油雜貨等貨品，45分鐘極速送到。

現凡於5月30日或之前到foodpanda購買惠康或Market Place精選貨品可享低至半價優惠，即日起至6月20日買滿380元更享額外85折，最多可享80元優惠。

此外，惠康早前亦推出了升級版惠康網店App及網頁，顧客購物滿500元即可享免費送貨服務；購物滿150元亦可免費網購店取，任選到超過200間門市自取貨品，為顧客帶來更多網購服務的選擇。

DFI零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟表示，近年消費者漸趨跨平台購物，對不同形式的網購服務需求大增，因此集團正大力拓展電子商務，協同線上線下，完善顧客的購物體驗。集團與foodpanda合作，在快速商務上擴大顧客群。透過foodpanda 的網絡優勢、完善的科技配套，以及靈活快速的送貨服務，可以為更多顧客提供更優質丶快捷及輕鬆的購物體驗。

為慶祝是次合作， 活潑可愛的foodpanda品牌大使Pau-Pau將於6月第一及第二個星期六，親臨惠康及Market Place門市與顧客見面，並大派禮物，詳情請留意Facebook專頁。同時，惠康及Market Place於全港十多間分店已換上以Pau-Pau為主題的粉紅色裝飾及打卡區，歡迎大家來一齊發掘Pau-Pau的蹤影。而與foodpanda聯乘推出的一系列WhatsApp stickers亦快將登場。

 

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