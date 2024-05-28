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「視帝」郭晉安創辦草姬集團申上市 兩年前轉讓全部持股予胞姊

近期再有「星」級新股申請上市，包括近期因離婚造成轟動的三屆「視帝」郭晉安、其姊郭致因創辦的草姬集團申請於港上市。據集團初步上市文件顯示，郭晉安在草姬集團擔任非執董，並主要負責為集團的市場營銷提供整體戰略建議。

據公司披露，現年59歲的郭晉安主要負責為集團的市場營銷提供整體戰略建議，在1999年已加入集團，在2002年首次成為集團品牌大使，亦在2000年5月至2022年5月擔任草姬國際的董事，並於2001年7月至2022年5月擔任ZINO International的董事。

作為「視帝」的郭晉安亦似乎一直以「親情價」為集團效力，在最近三個年度，即2021年至2023年，每年僅收取薪金、津貼及實物福利64萬元。據上市交件顯示，郭每年收取的64萬元是其作為「品牌大使」身份收取的酬金。此酬金水平明顯低於市場價格。

而草姬集團業務主要由草姬國際進行，在草姬國際成立之初，郭晉安及其姊均有持股，分例為四六開，惟郭晉安其後只保留一股，其餘轉讓予其姊﹔之後草姬國際由Herbs Holdings完全持股後，2018年曾向郭致因、郭晉安及其姊夫李日勝轉讓權益，三人持股分別為60%、30%及10%，但2022年3月郭晉安再次悉數轉讓予郭致因，令最終草姬國際由郭致因及其夫李日勝分別持股90%及10%。

與此同時，郭晉安與其前妻歐倩怡本月初突然公布離婚消息，當時二人表示：「自兩年前起我們已經分開生活了，經過雙方深思熟慮及溝通，最後，我們決定離婚了。」

另據上市交件顯示，在2021年集團應收款項中，包括應收郭致因2462.9萬元，截至2023年底郭致因始悉數結清相關款項，而集團亦在2021年欠郭晉安340.5萬元，已於2022年度結清。

據文件顯示，目前草姬集團所有自營店及品牌體驗中心均位於租賃物業。公司現時租用2個物業作辦公室、3個貨倉、2間品牌體驗中心及26間門店。

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