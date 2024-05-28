恒指今早低開13點，高位升173點，低位跌51點，高低波幅224點。金融、信息技術、實業、地產股推低大市。上升股份比例為27.06%，下跌為36.7%，無升跌為36.23%。

恒指收市跌6點或0.03%，報18821點，大市成交金額977億元，較上日減少17.75%，是4月18日952.8億元成交後最少；國指跌2點或0.03%，報6686點。恒生科技指數收報3854點，跌0.26%。

藍籌股成交金額440.2億元，佔大市成交45.05%；科指成份股成交金額235.25億元，佔大市成交24.07%；國指成份股成交金額367.7億元，佔大市成交37.63%。

24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.22%，至82.55億元，佔大市成交8.44%。牛熊證成交金額40.61億元，減少7.47%；窩輪成交金額41.94億元，增加7.97%。

友邦（1299）、小米（1810）、工行（1398）拖累大市。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，45隻下跌，7隻無升跌。阿里健康（0241）升10.1%，收報3.38元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌5.28%，收報32.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報3.38元，升10.1%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.31元，跌4.38%。

恒指受制於10天線(19118.25點)，下試20天線(18768.18點)。科指受制於20天線(3936.55點)。

北水南下合計淨流入41.66億元，較上日減少5.85%，連續第9日流入，累計流入291.63億元，對上一次連續9日淨流入是4月11日。

新股續炒

趣致集團 （0917）曾升最多21.29%，是創上市以來最大升幅；高見42.45元，創上市新高。收報40元，升14.29%，創收市價計新高。

EDA集團（2505）曾升最多93.42%，高見4.41元，收報4.2元，升84.21%。

午後消息股表現

匯豐料小米電動車交付量將按月上升 調高目標價看25.3元。小米（1810）收報18.14元，跌1.63%。

傳京東健康（6618）旗下家醫事業部整體被裁撤 部分員工離職。收報28.8元，升2.31%。

嘉利國際（1050）：AI及通用型伺服器訂單雙增長 產能高位運行。收報0.7元，升18.64%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）大股東Naspers將9600萬股轉入中央結算系統。收報380.2元，升0.74%。

恒大汽車（0708）曾大跌23% 恒大擬悉售恒大汽車持股。收報0.58元，跌18.31%。

長江中心二期出租率據報續維持10%。長實（1113）收報32.3元，跌5.28%。

復星（0656）6.7億歐元悉售德國Hauck Aufhäuser Lampe PrivatbankAG。收報4.59元，升0.22%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，幸福控股（0260）停牌。寶尊電商－Ｗ（9991）收報7.25元，跌2.42%。世界華文媒體（0685）收報0.17元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.048元，無升跌。

EDA集團（2505）今日上市，定價2.28元。收報4.2元，升84.21%。

阿里健康（0241）全年賺多64%不派末期息。收報3.38元，升10.1%。

紛美包裝（0468）執董認為新巨豐提出要約不符合公司最佳利益。收報2.49元，無升跌。

工行（1398）向國家集成電路基金三期出資215億人幣。收報4.64元，跌0.43%。

鷹君（0041）擬擴展與兩大學合作，培育新一代可持續發展人才。收報12.5元，無升跌。

中國奧園（3883）老臣子鄭少輝回巢，任執董。收報0.198元，跌6.6%。

上海市︰探索通過國有平台公司等主體收購、躉租適配房源。中海外（0688）收報15.48元，跌2.4%。龍湖（0960）收報13.38元，跌1.76%。潤地（1109）收報30.5元，跌0.16%。

謝瑞麟（0417）：伍綺琴辭任副主席兼首席策略暨財務官。收報0.84元，無升跌。

華發物業服務（0982）大股東提私有化，每股作價0.29元溢價三成。創52周高，見0.275元，收報0.275元，升23.87%。

安樂工程（1977）盈警，料上半年盈利降至最低6000萬元。收報1元，跌4.76%。

佳兆業健康（0876）武天逾辭任執董、聯席副主席職務。收報0.022元，無升跌。

惠理（0806）蘇俊祺、洪若甄減持惠理。收報1.83元，跌3.17%。

中行（3988）斥215億人幣，投國家集成電路產業投資基金三期。收報3.86元，跌0.26%。

施銘倫再減持太古B（0087）。收報10.56元，跌0.75%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見10.16元，收報10.14元，升2.94%；比高集團（8220）創上市新高，見1.66元，收報1.57元，無升跌；中國海洋石油（80883）創上市新高，見19.44元，收報19.2元，升1.05%；中國移動（80941）創上市新高，見69.75元，收報69.45元，跌0.22%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見78.46元，收報78.46元，升0.26%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見498.6元，收報498.6元，升0.4%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.99元，收報14.99元，升0.54%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見880.2元，收報880.2元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1133.45元，收報1133.45元，升0.28%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見45.92元，收報45.9元，升0.53%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1037.45元，收報1037.45元，升0.1%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見12.04元，收報11.96元，升4%；長久股份（6959）創上市新高，見66.45元，收報61.5元，跌4.5%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.39元，無升跌；鴻騰（6088）創52周高，見2.5元，收報2.46元，升8.37%；華晨中國（1114）創52周高，見6.8元，收報6.71元，升0.15%；中遠海控（1919）創52周高，見13.88元，收報13.6元，升3.19%；中遠海能（1138）創52周高，見11.38元，收報11.22元，升2.37%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.79元，收報0.78元，升5.41%。

破頂指數成份股包括，東方海外（0316）創52周高，見144.5元，收報143.5元，升4.59%；聯通（0762）創52周高，見6.41元，收報6.33元，升0.48%；中石油（0857）創52周高，見8.21元，收報8.11元，升2.14%；中海油（0883）創52周高，見21元，收報20.6元，升0.73%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報74.5元，跌0.47%；宏橋（1378）創52周高，見13元，收報12.4元，升1.31%；神華（1088） 創52周高，見37.9元，收報37.65元，升2.17%；華潤電力（0836）創52周高，見23.2元，收報22.6元，跌1.09%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括21世紀教育（1598）低見0.146元，收報0.152元，跌0.65%；凌銳控股（0784）低見0.068元，收報0.072元，跌14.29%；２１世紀教育（1598）低見0.146元，收報0.152元，跌0.65%；飛揚集團（1901）低見0.129元，收報0.13元，跌1.52%；心泰醫療（2291）低見17.42元，收報17.44元，跌5.11%；易通訊集團（8031）低見0.159元，收報0.159元，跌8.09%；榮豐集團亞洲（8526）低見0.1元，收報0.101元，跌1.94%；泓盈城市服務（2529）低見2.35元，收報2.42元，跌3.59%；盛禾生物（2898）低見9.91元，收報9.91元，跌12.46%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.134元，收報0.14元，跌6.67%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.038元，無升跌；宏輝集團（0183）低見0.15元，收報0.152元，跌0.65%；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.19元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.99元，收報1元，無升跌；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.188元，收報0.195元，升2.63%；世紀城市國際（0355）低見0.188元，收報0.194元，跌4.43%；大中華金融（0431）低見0.08元，收報0.087元，升8.75%。

異動股

上升異動股，包括，正乾金融控股（1152）收報0.12元，升140%；EDA集團（2505）收報4.2元，升84.21%；INTL GENIUS（0033）收報3.14元，升51.69%；亞洲水泥（0743）停牌；梁志天設計集團（2262）收報0.173元，升31.06%；承輝國際（1094）收報0.6元，升30.43%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.22元，升29.41%；揚科集團（1460）收報0.235元，升29.12%；璋利國際（1693）收報0.058元，升28.89%；星空華文（6698）收報5.5元，升28.81%。

下跌異動股，包括，鴻盛昌資源（1850）見52周低0.275元，收報0.275元，跌46.08%；保集健康（1246）見52周低0.029元，收報0.033元，跌40%；景瑞（1862）收報0.101元，跌25.74%；ALCO HOLDINGS（0328）收報10元，跌22.6%；恒大汽車（0708）收報0.58元，跌18.31%；首都創投（2324）收報0.142元，跌17.44%；奧栢中國（8148）收報0.019元，跌17.39%；世紀陽光（0509）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；官醞控股（8513）收報0.152元，跌14.61%。

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